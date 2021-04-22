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Церемония вручения премии BRIT Awards пройдет со зрителями

Церемония вручения премии BRIT Awards пройдет со зрителями
Фото:commons.wikimedia.org

Перед посещением им необходимо сдать тест на COVID-19

11 мая 2021 на крытом стадионе O2 Арена пройдет церемония вручения премии BRIT Awards, которая является британским эквивалентом премии Грэмми. В этом году на мероприятии выступят такие исполнители, как Дуа Липа, Хеди Уан, Арло Паркс, Грифф и многие другие.

Впервые с начала пандемии на концерте разрешат присутствовать зрителям, говорится на сайте правительства. На это и еще несколько других мероприятий допустят 4 тыс. человек в рамках программы Events Research Programme. После чего правительство проанализирует данные о количестве заболевших и примет решение о дальнейшем послаблении или ужесточении коронавирусных ограничений. 

Для посещениям зрителям необходимо сдать один тест на COVID-19 и предъявить результаты на входе, а также оставить свои контактные данные для NHS Test and Trace. На концерте можно не соблюдать социальную дистанцию и не носить маски. После церемонии награждения присутствовавшим придется сдать еще один тест для статистики.

«Церемония BRIT Awards всегда была особенным мероприятием, однако в этом году все еще важнее, – объяснил министр культуры Великобритании Оливер Дауден. – Она позволит зрителям собраться вместе впервые за год».

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