В нем будет много интересного!

Британская служба безопасности MI5 завела аккаунт в «Инстаграме», пишет BBC. У населения сложился стереотип о том, что офицеры разведки только и делают, что пьют мартини, и ведомство обещает развенчать этот миф. В аккаунте будут размещать интервью с действующими сотрудниками, рассказывать о карьерных возможностях и даже опубликуют некоторые материалы из архивов своей 112-летней истории.

Теперь каждый сможет следить за новостями службы разведки, заявил глава ведомства Кен Маккаллум и добавил: «Здесь можно вставить шутку, будем ли мы следить за вами».

Маккаллум также рассказал, что при заведении аккаунта перед ведомством стояла дилемма. С одной стороны, эффективная работа подразделения во многом объясняется его засекреченностью. С другой – ведомство хочет стать ближе к народу и набрать новых специалистов, которые будут обеспечивать безопасность страны.

MI5 – далеко не первая спецслужба, у которой есть профиль в социальных сетях. Центр правительственной связи GCHQ завел свой аккаунт в «Инстаграме» еще в 2018 году, а у американского ЦРУ насчитывается 3,2 млн подписчиков в «Твиттере».