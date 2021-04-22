﻿﻿﻿﻿﻿

Британская служба безопасности MI5 завела аккаунт в «Инстаграме»

Британская служба безопасности MI5 завела аккаунт в «Инстаграме»
Фото:123rf.com

В нем будет много интересного! 

Британская служба безопасности MI5 завела аккаунт в «Инстаграме», пишет BBC. У населения сложился стереотип о том, что офицеры разведки только и делают, что пьют мартини, и ведомство обещает развенчать этот миф. В аккаунте будут размещать интервью с действующими сотрудниками, рассказывать о карьерных возможностях и даже опубликуют некоторые материалы из архивов своей 112-летней истории.

Теперь каждый сможет следить за новостями службы разведки, заявил глава ведомства Кен Маккаллум и добавил: «Здесь можно вставить шутку, будем ли мы следить за вами».

Маккаллум также рассказал, что при заведении аккаунта перед ведомством стояла дилемма. С одной стороны, эффективная работа подразделения во многом объясняется его засекреченностью. С другой – ведомство хочет стать ближе к народу и набрать новых специалистов, которые будут обеспечивать безопасность страны.

MI5 – далеко не первая спецслужба, у которой есть профиль в социальных сетях. Центр правительственной связи GCHQ завел свой аккаунт в «Инстаграме» еще в 2018 году, а у американского ЦРУ насчитывается 3,2 млн подписчиков в «Твиттере».

profile-sample2
В Великобритании столкнулись с нехваткой Marmite
22-04-2021
profile-sample2
Церемония вручения премии BRIT Awards пройдет со зрителями
22-04-2021
profile-sample2
Британская служба безопасности MI5 завела аккаунт в «Инстаграме»
22-04-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.