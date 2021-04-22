﻿﻿﻿﻿﻿

В Великобритании столкнулись с нехваткой Marmite

В Великобритании столкнулись с нехваткой Marmite
Фото:123rf.com

Производство дрожжевой пасты напрямую зависит от работы пабов

Закрытие пабов во время карантина ударило по производству пасты Marmite, пишет The Daily Mail. Дело в том, что для ее изготовления необходимы пивные дрожжи, производство которых упало из-за закрытия пабов и снижения объемов потребления пива.

В прошлом году компания Unilever приняла решение фасовать пасту в банки на 250 г, отказавшись от 400-граммовых банок. Покупатели были в отчаянии из-за проблем с поставками, что вынудило некоторых заказывать продукт онлайн. Однако уже скоро ситуация должна измениться к лучшему, говорят маркетологи. Открытие пабов и ресторанов поможет производству Marmite вернуться к допандемийным показателям.

Marmite считается традиционным британским продуктом питания, однако в основу технологии его изготовления легли исследования немецкого химика Юстуса фон Либиха по экстракции дрожжей. Поскольку дрожжи были побочным продуктом пивоварения, первый завод по производству пасты открылся в городе Бертон-апон-Трент, где располагалось множество пивоварен. Само слово «marmite» было взято из французского языка и означало «кастрюлю» – изначально продукт поставляли в глиняных горшочках похожей формы.

А вы Marmite любите?

View Results

Loading ... Loading ...
profile-sample2
В Великобритании столкнулись с нехваткой Marmite
22-04-2021
profile-sample2
Церемония вручения премии BRIT Awards пройдет со зрителями
22-04-2021
profile-sample2
Британская служба безопасности MI5 завела аккаунт в «Инстаграме»
22-04-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.