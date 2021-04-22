В Великобритании столкнулись с нехваткой Marmite

Производство дрожжевой пасты напрямую зависит от работы пабов

Закрытие пабов во время карантина ударило по производству пасты Marmite, пишет The Daily Mail. Дело в том, что для ее изготовления необходимы пивные дрожжи, производство которых упало из-за закрытия пабов и снижения объемов потребления пива.

В прошлом году компания Unilever приняла решение фасовать пасту в банки на 250 г, отказавшись от 400-граммовых банок. Покупатели были в отчаянии из-за проблем с поставками, что вынудило некоторых заказывать продукт онлайн. Однако уже скоро ситуация должна измениться к лучшему, говорят маркетологи. Открытие пабов и ресторанов поможет производству Marmite вернуться к допандемийным показателям.

Marmite считается традиционным британским продуктом питания, однако в основу технологии его изготовления легли исследования немецкого химика Юстуса фон Либиха по экстракции дрожжей. Поскольку дрожжи были побочным продуктом пивоварения, первый завод по производству пасты открылся в городе Бертон-апон-Трент, где располагалось множество пивоварен. Само слово «marmite» было взято из французского языка и означало «кастрюлю» – изначально продукт поставляли в глиняных горшочках похожей формы.

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