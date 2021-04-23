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В Британии выявлены два случая заражения кошек COVID-19 от человека

В Британии выявлены два случая заражения кошек COVID-19 от человека
Фото:123rf.com

Питомцы заразились коронавирусом от своих хозяев

Ученые из университета Глазго выявили два случая передачи COVID-19 от человека к кошке, пишет The Guardian. Результаты были получены в рамках программы скрининга кошачьей популяции в Великобритании. Питомцы жили в отдельных домохозяйствах и заразились от владельцев, у которых до этого выявили коронавирус. В одном из случаев животное пришлось усыпить.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Veterinary Record, говорят, что риск прямой передачи вируса от домашнего животного к человеку крайне низок. Однако ученые сходятся во мнении, что питомцы могут выступать в качестве потенциального «вирусного резервуара», позволяя инфекции распространяться дальше.

Профессор Маргарет Хози, ведущий автор исследования, заявила: «В настоящее время число заражений среди людей уменьшается. Поэтому нам очень важно понять, какую роль играют домашние животные в распространении Sars-CoV-2 и могут ли они повторно заразить человека».

Ученые также считают, что выявленные случаи не показывают всю картину, поскольку хозяева крайне редко проверяют своих питомцев на наличие вируса.

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