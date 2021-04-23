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Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки

Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки
Фото:facebook.com/navalny

Гражданским врачам удалось его осмотреть

Отбывающий наказание в колонии Алексей Навальный объявил, что прекращает голодовку, пишет Интерфакс со ссылкой на пост политика в «Инстаграме».

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю – у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки», – говорится в обращении Навального.

Накануне лечащие врачи оппозиционного политика сообщили, что 20 апреля его вывезли в гражданскую больницу во Владимире, где он получил доступ к независимому обследованию, сообщает Русская служба Би-Би-Си. Навальному сделали электронейромиографию, его осмотрели нейрохирург, а также главный внештатный нефролог и главный невролог Владимирской области. Основываясь на результатах обследования, лечащие врачи призвали его прекратить голодовку.

В своем обращении Алексей Навальный поблагодарил своих сторонников – 21 апреля в десятках городах России и мира прошли акции в его поддержку.  В Лондоне участники собрались у здания Консульства РФ.

Фото: Протестный Лондон

Фото: Протестный Лондон

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