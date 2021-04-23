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Желающие получить права ждут своей очереди несколько месяцев

Желающие получить права ждут своей очереди несколько месяцев
Фото:123rf.com

Из-за карантина в стране было отменено более 420 тыс. экзаменов

22 апреля в Англии и Уэльсе возобновили сдачу экзаменов на получение водительских прав, пишет BBC. За время трех карантинов было отменено более 420 тыс. тестов, поэтому теперь экзамен приходится ждать по несколько месяцев. Все слоты забронированы минимум до августа.

Жительница Бакстона Шарлотта начала заниматься в июле 2019 года и планировала сдать на права в апреле 2020 года. Из-за локдауна сдачу теории перенесли на сентябрь, но из-за волнения девушка не сдала. Она хотела пересдать экзамен в октябре, но из-за двух последовавших карантинов ей согласовали сдачу экзамена… в августе 2021 года! К счастью, Шарлотте удалось изменить дату на май.

В связи с выросшей нагрузкой Агентство по стандартам для водителей и транспортных средств (DVSA) просит людей регистрироваться на экзамен только в том случае, если они полностью готовы к сдаче. Чтобы быстрее справиться с огромным числом желающих, агентство ввело дополнительные 2,5 тыс. тестов в месяц, набрало в штат новых сотрудников и пообещало принимать экзамены по выходным дням и праздникам.

В Северной Ирландии сдачу экзаменов на права возобновят с 23 апреля, а в Шотландии – с 6 мая.

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