В Великобритании пропали гномы

Не те, о которых вы подумали!

Недельная блокировка Суэцкого канала не прошла даром – жители Великобритании столкнулись с дефицитом садовых гномов, которых вместе с другим инвентарем должны были поставить в магазины этой весной, пишет BBC. Более 400 судов с самыми различными товарами неделю не могли сдвинуться с места.

По словам сотрудника магазина Highfield Garden World в Уитминстере Яна Бирна, нехватка фигурок объясняется еще и огромным спросом. В марте загруженность магазинов с товарами для сада увеличилась на 97% по сравнению с 2019 годом. В связи с длительным карантином люди занялись ремонтом дома и обустройством садового пространства.

О проблемах с количеством товаров рассказали не только мелкие магазины, но и такие большие торговые центры, как IKEA и магазины Ассоциации производителей мебели для отдыха (LOFA). Глава Ассоциации садовых центров (GCA) Иэн Уайли рассказал, что некоторые британские садоводческие компании начали напрямую связываться с европейскими и китайскими компаниями на предмет поставок.