Английский юмор – реальность или миф?

Как привыкнуть к особенностям национального остроумия?
Все мы, живущие здесь, заметили: шутить британцы любят, шутят много и в любой ситуации – в повседневной жизни, на службе, шутят даже когда читают серьезные доклады на форумах, шутят во время горячих дебатов в парламенте. Смеются прежде всего над собой, над друзьями, над ситуацией и правительством. Достается королевской семье и знаменитостям – легче, наверное, сказать, над чем они не смеются.
При этом способность посмеяться над собой ценится особо, а то, как вы реагируете на юмор, может очень даже поспособствовать при устройстве на работу.
А вот можем ли мы, иноземцы, судить об особенностях и качестве того, что во всем мире считается чуть ли не одним из брендов страны, то есть об английском юморе?
Думаю, что вряд ли, или, скажем так, чтобы никого не обидеть, далеко не всегда. И дело совсем не в знании языка. Кроме него надо понимать много других вещей – в основе анекдотов и розыгрышей часто лежат события, история, литературные герои и пр. Вся соль шутки как раз и заключается в знании реальных вещей. Часто идет игра слов, обыгрывается произношение и так далее. Даже самый лучший переводчик не всегда может передать тонко скрытый смысл, если, конечно, он не рос с малых лет среди англичан. Поэтому-то нередко приходится слышать от русских, особенно от тех, у кого на все есть диагноз, что шутки английские вовсе и не смешные, а то и вообще тупые.
Но ведь понятно, что это касается национальных особенностей любого юмора. Я, например, перестала рассказывать наши анекдоты англичанам – попробуй объяснить им, почему мы смеемся, скажем, над Василием Ивановичем и его командой… Анекдот рассказываешь минуту, а потом полчаса объясняешь, почему это смешно. А как напрягались наши переводчики при синхронном переводе, работая с такими шутниками, как, скажем, Никита Хрущев… Одна его «Кузькина мать» чего стоила…
Нельзя сказать, что у всех англичан популярен всякий здешний юмор. Как и везде, местный юмор очень разный, и многое зависит в его понимании и использовании от уровня образованности. Как и везде, есть здесь юмор попроще, который называют еlephant jokes, есть свои banana skin jokes, то есть примерно «поскользнуться на банановой кожуре» и всем смешно, есть суховатое чувство юмора, dry sense of humour, и так далее, и так далее.
На телевидении, как вы знаете, здесь очень много юмористических передач. Некоторые из них транслируются в других странах и, надо сказать, по понятным причинам не так уж они там и популярны.
Стараясь хоть как-то постичь и эту сторону английской жизни, я грузила себя с первых дней – пыталась слушать и смотреть юмор на ТВ. До сих пор напрягаюсь – во-первых, как правило, говорят очень быстро, много недосказанностей, много намеков – какая уж тут грамматика, во-вторых, опять же смеются над реальными вещами, о которых ты, может, и не слыхивал. Но капля камень точит, потихоньку, помаленьку чувствую, что мои усилия не проходят даром – начинаю разбираться, больше понимать и больше… смеяться. На фоне непонятной эксцентричности нахожу много простого и доброго.
Говорят, англичане шутят с невозмутимым, постным, ничего не выражающим лицом, шутят «серьезно», без эмоций, держатся солидно, всем видом показывая, что «не до шуток». Это правда. Вот посмотрите, скажем, на Стивена Фрая, известного писателя, телеведущего и актера. Наверное, и за умение подавать английский юмор тоже ему уже который раз подряд доверяют вести церемонию присуждения кинопремии Bafta, на которой собирается весь свет мира кино. Представляет ли он номинацию, рассказывает ли о фильме, приветствует ли гостей, его речь одинаково торжественно монотонна, но вдруг в какой-то момент зал просто взрывается от хохота – Стивен вставил всего-то одну фразу или даже пару слов, но как убийственно точно они прозвучали! А он остается невозмутимым и даже недоступным, как будто ничего смешного и не случилось. Эту особенность когда-то точно подметил чех Карел Чапек: «Англичане невероятно серьезны и почтенны, но вдруг что-то вспыхивает, скажут что-то смешное и тут же снова становятся солидными, как старое кожаное кресло».
А возьмем английскую литературу – это ведь тоже целая кладезь юмора. Даже в самых, казалось бы, серьезных и трагических книгах всегда находится место юмору. Во всех шекспировских трагедиях есть шуты и комические сцены. В самых мрачных романах Диккенса и Скотта всегда найдешь авторские остроты, анекдоты и комические персонажи. Вот эта неистребимая склонность к юмору и есть свойство породившего его народа.
Разумеется, все это не означает, что почти каждый англичанин – несостоявшийся Оскар Уайльд. Но будет справедливо отметить, что там, где в других странах в ответ на обидное слово может прозвучать брань, англичанин отпускает шутку. И даже если эта шутка не верх остроумия, она разряжает обстановку и предотвращает ссору. Вот вам еще одно проявление известной английской вежливости. Бытовые остроты и шутки, чаще добродушные, чем злобные, слышишь часто, и это, конечно, уже попроще для понимания. Думаю, все-таки можно сказать, что в сущности все англичане – это чуть-чуть Уайльды: чувство юмора и шутка у них в крови. А вот тут надо обязательно оговориться – было бы правильнее говорить о «британском юморе», ибо не меньше англичан тяготеют к юмору и шотландцы, и ирландцы, и валлийцы. Многие из тех, кто прославил на весь мир знаменитую фишку «английский юмор», как раз были ирландцами – Свифт, Шоу, Уайльд.
Одним словом, кому-то смешно, а кому-то нет – нелегко нам судить об особенностях английского юмора – все-таки рассчитан он на подготовленную аудиторию, каковой мы, понаехавшие, не являемся. Так что понятие чисто английского юмора для нас, иноземцев, во многом остается мифом. Но в одном все мы наверняка согласны со словами, сказанными когда-то давно-давно английским поэтом и выпивохой Беном Джонсоном: «У кого есть чувство юмора, того не переспоришь».
Надежда Кидд
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