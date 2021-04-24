Английский юмор – реальность или миф?

Как привыкнуть к особенностям национального остроумия?

Все мы, живущие здесь, заметили: шутить британцы любят, шутят много и в любой ситуации – в повседневной жизни, на службе, шутят даже когда читают серьезные доклады на форумах, шутят во время горячих дебатов в парламенте. Смеются прежде всего над собой, над друзьями, над ситуацией и правительством. Достается королевской семье и знаменитостям – легче, наверное, сказать, над чем они не смеются.

При этом способность посмеяться над собой ценится особо, а то, как вы реагируете на юмор, может очень даже поспособствовать при устройстве на работу.

А вот можем ли мы, иноземцы, судить об особенностях и качестве того, что во всем мире считается чуть ли не одним из брендов страны, то есть об английском юморе?

Думаю, что вряд ли, или, скажем так, чтобы никого не обидеть, далеко не всегда. И дело совсем не в знании языка. Кроме него надо понимать много других вещей – в основе анекдотов и розыгрышей часто лежат события, история, литературные герои и пр. Вся соль шутки как раз и заключается в знании ре­аль­ных вещей. Часто идет иг­ра слов, обыгрывается произно­ше­ние и так далее. Даже са­мый лучший переводчик не всегда может передать тонко скрытый смысл, если, конеч­но, он не рос с малых лет сре­ди англичан. Поэтому-то не­ред­ко приходится слышать от рус­ских, особенно от тех, у ко­го на все есть диагноз, что шутки английские вовсе и не смеш­ные, а то и вообще ту­пые.

Но ведь понятно, что это касается национальных особенностей любого юмора. Я, например, перестала рассказывать наши анекдоты англичанам – попробуй объяснить им, почему мы смеемся, ска­жем, над Василием Иванови­чем и его командой… Анекдот рассказываешь минуту, а по­том полчаса объясняешь, по­чему это смешно. А как напрягались наши переводчики при синхронном переводе, ра­ботая с такими шутниками, как, скажем, Никита Хрущев… Одна его «Кузькина мать» чего стоила…

Нельзя сказать, что у всех англичан популярен всякий здешний юмор. Как и везде, местный юмор очень разный, и многое зависит в его понимании и использовании от уровня образованности. Как и везде, есть здесь юмор попроще, который называют еlephant jokes, есть свои banana skin jokes, то есть примерно «поскользнуться на банановой кожуре» и всем смешно, есть суховатое чувство юмора, dry sense of humour, и так далее, и так далее.

На телевидении, как вы знаете, здесь очень много юмо­­ристических передач. Не­которые из них транслируются в других странах и, надо сказать, по понятным причинам не так уж они там и популярны.

Стараясь хоть как-то пос­тичь и эту сторону английской жизни, я грузила себя с первых дней – пыталась слушать и смотреть юмор на ТВ. До сих пор напрягаюсь – во-первых, как правило, говорят очень быстро, много недосказаннос­тей, много намеков – ка­кая уж тут грамматика, во-вторых, опять же смеются над реальными вещами, о ко­торых ты, может, и не слыхивал. Но капля камень точит, потихонь­ку, помаленьку чувст­вую, что мои усилия не проходят да­ром – начинаю раз­бираться, боль­ше понимать и больше… смеять­ся. На фоне не­понятной эксцентричности нахожу мно­го простого и доброго.

Говорят, англичане шутят с невозмутимым, постным, ни­че­го не выражающим лицом, шутят «серьезно», без эмоций, держатся солидно, всем видом показывая, что «не до шуток». Это правда. Вот посмотрите, скажем, на Стивена Фрая, из­вестного писателя, телеведущего и актера. Наверное, и за умение подавать английский юмор тоже ему уже который раз подряд доверяют вести церемонию присуждения ки­нопремии Bafta, на которой собирается весь свет мира ки­но. Представляет ли он номинацию, рассказывает ли о фильме, приветствует ли гос­тей, его речь одинаково торжественно монотонна, но вдруг в какой-то момент зал просто взрывается от хохота – Стивен вставил всего-то одну фразу или даже пару слов, но как убийственно точ­но они прозвучали! А он остается невозмутимым и даже недоступным, как будто ничего смешного и не случилось. Эту особенность когда-то точ­но подметил чех Карел Чапек: «Англичане невероятно серьезны и почтенны, но вдруг что-то вспыхивает, скажут что-то смешное и тут же сно­ва становятся солидными, как старое кожаное кресло».

А возьмем английскую ли­тературу – это ведь тоже це­лая кладезь юмора. Даже в самых, казалось бы, серьезных и трагических книгах всегда находится место юмо­ру. Во всех шекспировских трагедиях есть шуты и комические сцены. В самых мрач­ных ро­манах Диккенса и Скот­та всег­да найдешь автор­ские ост­ро­ты, анекдоты и ко­миче­ские персонажи. Вот эта не­истребимая склонность к юмо­ру и есть свойство породившего его народа.

Разумеется, все это не оз­начает, что почти каждый анг­личанин – несостоявшийся Оскар Уайльд. Но будет справедливо отметить, что там, где в других странах в ответ на обидное слово может прозвучать брань, англичанин отпускает шутку. И даже если эта шутка не верх остроумия, она разряжает обстановку и предотвращает ссору. Вот вам еще одно проявление известной английской вежливости. Бытовые остроты и шутки, чаще добродушные, чем злобные, слышишь часто, и это, конечно, уже попроще для понимания. Думаю, все-таки можно сказать, что в сущности все англичане – это чуть-чуть Уайльды: чувство юмора и шутка у них в крови. А вот тут надо обязательно оговориться – было бы правильнее говорить о «британском юмо­ре», ибо не меньше англичан тяготеют к юмору и шотландцы, и ирландцы, и валлийцы. Многие из тех, кто прославил на весь мир знаменитую фиш­ку «английский юмор», как раз были ирландцами – Свифт, Шоу, Уайльд.

Одним словом, кому-то смешно, а кому-то нет – не­легко нам судить об особенностях английского юмора – все-таки рассчитан он на под­готовленную аудиторию, ка­ковой мы, понаехавшие, не яв­ляемся. Так что понятие чисто английского юмора для нас, иноземцев, во многом ос­тается мифом. Но в одном все мы наверняка согласны со словами, с­казанными когда-то давно-дав­но английским поэ­том и вы­пи­вохой Беном Джон­соном: «У ко­го есть чувство юмора, того не переспоришь».

Надежда Кидд