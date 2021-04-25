Фестиваль музыки Сергея Прокофьева пройдет в Лондоне с 26 по 28 мая

С 26 по 28 мая 2021 года в британской столице состоится фестиваль, посвященный творчеству одного из величайших русских композиторов 20 века. В программе будут представлены как произведения Сергея Прокофьева, так и сочинения других композиторов – Дмитрия Шостаковича, Александра Скрябина, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Композиции исполнят такие известные музыканты, как Юлия Чаплина (пианистка, победитель V Международного юношеского конкурса имени Чайковского и арт-директор Прокофьевского фестиваля), Томас Гулд (скрипач, участник ансамбля камерного оркестра Britten Sinfonia).

Программа фестиваля:

26 мая, 19:00

Юлия Чаплина и Томас Гулд: Прокофьев, Шостакович, Вайнберг. Место проведения: Kings Place.

Билеты: здесь.

27 мая, 18:30

Концерт музыкантов-любителей. Классическая российская музыка и музыка современников Прокофьева. Место проведения: Russian Cultural Centre.

Билеты: здесь.

27 мая, 20:00

Фортепианные и вокальные произведения Скрябина, Лядова, Метнера, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева. Место проведения: Russian Cultural Centre.

Билеты: здесь.

28 мая, 19:00

Выступление самых юных музыкантов. Место проведения: Russian Cultural Centre.

Билеты: здесь.