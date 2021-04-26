В Лондоне откроется панорамный бассейн на высоте 35 метров

Он располагается на крыше жилого комплекса Embassy Gardens

19 мая в Лондоне откроется первый в мире панорамный бассейн на высоте 35 метров, пишет Secret London. Он станет частью элитного жилого комплекса Embassy Gardens, находящегося неподалеку от посольства США в районе Nine Elms. Абсолютно прозрачный открытый бассейн длиной 25 метров и глубиной 3 метра свяжет два жилых здания комплекса.

Посетители смогут наслаждаться видом города и при этом будут отделены от окружающего мира прочными 20-сантиметровым акриловыми стенами. Конструкция была изготовлена в американском штате Колорадо.

Необычный бассейн планировали представить публике летом 2020 года, однако сроки пришлось сдвинуть из-за пандемии коронавируса. По случаю открытия в Embassy Gardens пройдет вечеринка с участием профессиональных синхронных пловцов и диджея Ронана Кемпа.

Правда, есть один нюанс: воспользоваться бассейном смогут только жители элитного комплекса, а простым смертным придется с завистью смотреть в небо…

Поплавали бы в таком? Нет, ужасно боюсь высоты!

Да, было бы интересно взглянуть на город с такого ракурса. View Results