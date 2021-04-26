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Великобритания заняла второе место в Европе по продаже электромобилей

Великобритания заняла второе место в Европе по продаже электромобилей
Фото:123rf.com

В первом квартале 2021 года было продано более 31 тыс. таких машин

Великобритания обогнала Францию и заняла второе место в Европе по продаже электромобилей, пишет The Guardian.

По подсчетам независимого автомобильного аналитика Маттиаса Шмидта, в первом квартале 2021 год в Великобритании было продано 31,8 тыс. таких машин, а во Франции – 30,5 тыс.

Продажи выросли из-за новых правил, по которым производители получают большие штрафы за вредные выбросы в атмосферу. Несмотря на пандемию коронавируса, европейские потребители приобрели в общей сложности более полумиллиона электромобилей. Ожидается, что в 2021 году объем продаж вырастет вдвое, до 1 млн экземпляров. Хотя по прогнозам Шмидта к 2024 году чистая электрика будет составлять лишь десятую часть всего европейского автомобильного рынка.

Крупнейшим рынком сбыта электромобилей с аккумуляторными батареями в Европе была признана Германия.

В первые три месяца 2021 года там было продано 64,7 тыс. машин. Увеличению продаж способствовали щедрые субсидии от местного правительства. А в 2020 году Норвегия стала первой страной, где было продано больше электромобилей, чем автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

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