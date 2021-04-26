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Масочный режим в Англии могут отменить уже этим летом

Масочный режим в Англии могут отменить уже этим летом
Фото:123rf.com

Научные советники правительства считают, что новая волна начнется не раньше осени

Согласно плану выхода из карантина, все коронавирусные ограничения в Англии будут сняты не раньше 21 июня. Ученые, консультирующие правительство Великобритании, утверждают, что люди смогут насладиться нормальным летом, пишет The Evening Standard. По их словам, программа вакцинации в стране проходит настолько успешно, что в летние месяцы все вернется к обычной жизни.

Однако маски могут понадобиться осенью и зимой – к этому времени эксперты прогнозируют рост числа заражений, однако их будет значительно меньше по сравнению с прошлым годом. В докладе правительственной научно-консультативной группы SAGE также говорится, что сейчас люди чаще всего подхватывают вирус на работе. 

По данным ONS, с 12 по 18 апреля только у одного из 610 человек выявили COVID-19. С 5 по 11 апреля этот показатель был выше – один заболевший на 480 человек. Это значит, что пандемия постепенно идет на спад.

Коэффициент R, показывающий, сколько человек может заразить один больной коронавирусом, в Англии составляет 0,8-1.

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