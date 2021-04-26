Свадебное платье принцессы Дианы выставят в Кенсингтонском дворце

3 июня там откроется выставка Royal Style In The Making

3 июня в отреставрированной оранжерее Кенсингтонского дворца откроется выставка Royal Style In The Making, сообщает Sky News. Ее главным экспонатом станет свадебное платье принцессы Дианы, которое впервые за 25 лет выставят на обозрение публики. Сыновья принцессы, герцог Кембриджский Уильям и герцог Сассекский Гарри согласились предоставить наряд организаторам выставки.

Шелковое платье цвета слоновой кости с рукавами-фонариками и бантиками отделано ирландским кружевом каррикмакросс, которое изначально принадлежало королеве Марии, прабабушке принца Чарльза. Его дополняет самый роскошный шлейф в истории королевских свадеб, длина которого составляет 7,6 метра! Подвенечный наряд был разработан дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль.

На выставке будут представлены невиданные ранее предметы гардероба, в том числе редкий уцелевший образец платья Елизаветы Боуз-Лайон, матери Елизаветы II, в котором она появилась на своей коронации в 1937 году.