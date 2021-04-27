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Великобритания ввела санкции против 14 граждан России

Великобритания ввела санкции против 14 граждан России
Фото:123rf.com

Им будет запрещен въезд в страну

В рамках борьбы с коррупцией Великобритания ввела санкции против 22 человек из шести государств: Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Судана, ЮАР и России. Счета этих лиц будут заморожены, а кроме того, им будет запрещен въезд в Великобританию, говорится на сайте правительства.

В списке числятся 14 граждан России, которые, по мнению британского правительства, связаны с делом Магнитского и причастны к хищениям из российского бюджета:

– заместитель руководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов;

– бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов;

– следователи Олег Уржумцев и Станислав Гордиевский;

– руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов) и Елена Химина;

– юристы Юлия Майорова и Андрей Павлов;

– генеральный директор компании «Гранд-Актив» Алексей Шешеня;

– предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов;

– совладельцы «Универсального банка сбережений» Геннадий Плаксин и Дмитрий Клюев.

Санкции в их отношении введены за хищение госсредств Российской Федерации на сумму $230 млн, говорится в официальном сообщении правительства. Часть этой суммы была выведена за рубеж.

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