Жительница Великобритании обманом получила £275 тыс. от государства

Деньги она потратила на поездки за рубеж и обучение детей в частной школе

56-летняя британка Люси Паркер, работавшая в окружном совете графства Уорикшир, обманом получила от государства субсидии в размере £275 тыс., пишет The Telegraph. С 2012 по 2018 год она подделывала документы и письма от врачей общей практики, что позволило ей несколько раз подать заявку на пособие Jobseekers’ Allowance и Universal Credit.

Для этого Паркер использовала личные данные реальных людей, большинство из которых, как она знала, переехали за границу. Это существенно снижало риск быть пойманной за руку. Полученные деньги женщина потратила на поездки в Японию и ЮАР, а также оплатила обучение своих детей в частной школе. Возможно, ей удалось бы скрываться и дальше, однако работник центра по трудоустройству запомнил Паркер и обратил на нее внимание, когда она пришла туда во второй раз, уже под другим именем.

Министерство труда и пенсий Великобритании инициировало проведение расследования, после чего в доме Люси Паркер провели обыск и обнаружили фальшивые документы. Сначала женщина не хотела признавать вину, но потом написала чистосердечное признание. Уорикский королевский суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы.