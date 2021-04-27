﻿﻿﻿﻿﻿

Жительница Великобритании обманом получила £275 тыс. от государства

Жительница Великобритании обманом получила £275 тыс. от государства
Фото:123rf.com

Деньги она потратила на поездки за рубеж и обучение детей в частной школе

56-летняя британка Люси Паркер, работавшая в окружном совете графства Уорикшир, обманом получила от государства субсидии в размере £275 тыс., пишет The Telegraph. С 2012 по 2018 год она подделывала документы и письма от врачей общей практики, что позволило ей несколько раз подать заявку на пособие Jobseekers’ Allowance и Universal Credit.

Для этого Паркер использовала личные данные реальных людей, большинство из которых, как она знала, переехали за границу. Это существенно снижало риск быть пойманной за руку. Полученные деньги женщина потратила на поездки в Японию и ЮАР, а также оплатила обучение своих детей в частной школе. Возможно, ей удалось бы скрываться и дальше, однако работник центра по трудоустройству запомнил Паркер и обратил на нее внимание, когда она пришла туда во второй раз, уже под другим именем.

Министерство труда и пенсий Великобритании инициировало проведение расследования, после чего в доме Люси Паркер провели обыск и обнаружили фальшивые документы. Сначала женщина не хотела признавать вину, но потом написала чистосердечное признание. Уорикский королевский суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы.

profile-sample2
Урсула фон дер Ляйен назвала сексизм причиной «софагейта» в Турции
27-04-2021
profile-sample2
Жительница Великобритании обманом получила £275 тыс. от государства
27-04-2021
profile-sample2
Оскар-2021: самые эффектные наряды с красной дорожки
27-04-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.