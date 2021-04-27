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Названы лучшие города Великобритании для покупки недвижимости

Названы лучшие города Великобритании для покупки недвижимости
Фото:123rf.com

На первом месте – Уоррингтон!

Благодаря послаблениям на уплату гербового сбора и возможности взять ипотечный кредит с минимальным депозитом 5% жители Великобритании начали активно интересоваться приобретением жилья. За один день сайт недвижимости Rightmove посетили 9 млн человек, сообщает HR News. Многие интересовались, в каком городе лучше всего купить дом или квартиру.

Агентство RM Mortgage Solutions назвало лучшие города Великобритании для приобретения недвижимости. При составлении рейтинга аналитики оценивали среднюю стоимость жилья, качество жизни в районе и карьерные перспективы проживающих там людей.

На первом месте оказался город Уоррингтон в графстве Чешир. Второе место занял Уорик, а замкнул тройку лидеров Дерби. На четвертом и пятом местах расположились города Кроли и Тьюксбери.

А вот в пятерку худших населенных пунктов вошли Истборн, лондонский боро Харроу, Тамуорт, Госпорт и Брейнтри.

Для тех, кто хотел бы не купить, а снять жилье, аналитики RM Mortgage Solutions также опубликовали список городов с самой доступной арендой. При составлении этого рейтинга они учитывали среднюю зарплату в регионе. Пятерка лучших выглядит так:

• Дерби, £590 в месяц (17,4% от среднего дохода);

• Халл, £412 в месяц (18% от среднего дохода);

• Барроу-ин-Фернесс, £500 в месяц (18,1% от среднего дохода);

• Хартлпул, £450 в месяц (18,6% от среднего дохода);

• Сток-он-Трент, £450 в месяц (19,3% от среднего дохода).

В среднем житель Великобритании платит £854 в месяц за аренду жилья, что составляет примерно 33% от заработной платы.

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