Названы лучшие города Великобритании для покупки недвижимости

На первом месте – Уоррингтон!
Благодаря послаблениям на уплату гербового сбора и возможности взять ипотечный кредит с минимальным депозитом 5% жители Великобритании начали активно интересоваться приобретением жилья. За один день сайт недвижимости Rightmove посетили 9 млн человек, сообщает HR News. Многие интересовались, в каком городе лучше всего купить дом или квартиру.
Агентство RM Mortgage Solutions назвало лучшие города Великобритании для приобретения недвижимости. При составлении рейтинга аналитики оценивали среднюю стоимость жилья, качество жизни в районе и карьерные перспективы проживающих там людей.
На первом месте оказался город Уоррингтон в графстве Чешир. Второе место занял Уорик, а замкнул тройку лидеров Дерби. На четвертом и пятом местах расположились города Кроли и Тьюксбери.
А вот в пятерку худших населенных пунктов вошли Истборн, лондонский боро Харроу, Тамуорт, Госпорт и Брейнтри.
Для тех, кто хотел бы не купить, а снять жилье, аналитики RM Mortgage Solutions также опубликовали список городов с самой доступной арендой. При составлении этого рейтинга они учитывали среднюю зарплату в регионе. Пятерка лучших выглядит так:
• Дерби, £590 в месяц (17,4% от среднего дохода);
• Халл, £412 в месяц (18% от среднего дохода);
• Барроу-ин-Фернесс, £500 в месяц (18,1% от среднего дохода);
• Хартлпул, £450 в месяц (18,6% от среднего дохода);
• Сток-он-Трент, £450 в месяц (19,3% от среднего дохода).
В среднем житель Великобритании платит £854 в месяц за аренду жилья, что составляет примерно 33% от заработной платы.
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