Оскар-2021: самые эффектные наряды с красной дорожки

В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году ее провели в укороченном формате, без трейлеров к кинолентам, за что многие критики и фанаты церемонии уже ее обругали. Часть номинантов выходили на связь дистанционно, из Лондона и Парижа. Не было и сюрпризов: сразу три премии взял фильм «Земля кочевников» – за лучший фильм, режиссуру (Хлоя Чжао) и лучшую женскую роль (Фрэнсис МакДорманд). Хлоя Чжао, однако, наделала немало шума: она стала второй женщиной, получившей режиссерский «Оскар», и первой – «не белой».

Красная дорожка – это отдельная «вкусная» часть премии, которую любят смаковать модные журналы и, конечно, все с замиранием сердца хотели увидеть роскошные наряды от кутюр. Многие остались верными формату и представили шикарные дизайнерские наряды, по всем канонам «Оскара», другие решили сделать вызов и прийти в том, к чему душа карантинная лежала. Были замечены и очень неоднозначные платья в обтяжку, место которым – в ночном клубе, и кроксы с золотым напылением…

Давайте посмотрим на самые яркие и удачные наряды этого года.