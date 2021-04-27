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Оскар-2021: самые эффектные наряды с красной дорожки

Оскар-2021: самые эффектные наряды с красной дорожки

Елена Лесли,
elena@angliya.com,
@bestofbeauty_uk

В воскресенье в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году ее провели в укороченном формате, без трейлеров к кинолентам, за что многие критики и фанаты церемонии уже ее обругали. Часть номинантов выходили на связь дистанционно, из Лондона и Парижа. Не было и сюрпризов: сразу три премии взял фильм «Земля кочевников» – за лучший фильм, режиссуру (Хлоя Чжао) и лучшую женскую роль (Фрэнсис МакДорманд). Хлоя Чжао, однако, наделала немало шума: она стала второй женщиной, получившей режиссерский «Оскар», и первой – «не белой».

Красная дорожка – это отдельная «вкусная» часть премии, которую любят смаковать модные журналы и, конечно, все с замиранием сердца хотели увидеть роскошные наряды от кутюр. Многие остались верными формату и представили шикарные дизайнерские наряды, по всем канонам «Оскара», другие решили сделать вызов и прийти в том, к чему душа карантинная лежала. Были замечены и очень неоднозначные платья в обтяжку, место которым – в ночном клубе, и кроксы с золотым напылением…

Давайте посмотрим на самые яркие и удачные наряды этого года.

Лаура Паузини в классическом черном от Valentino. @Dior

Довольно скромные образы участниц вечера по традиции украшали бриллианты. @MaisonValentino

Реджина Кинг в экстравагантном наряде от Louis Vuitton. @LouisVuitton

@LouisVuitton

Марго Робби в Chanel. @CHANEL

В этом году знаменитости отдали предпочтение натуральному: меньше мейкапа и минимум укладки. @CHANEL

Анджела Бассетт в роскошном платье Alberta Ferretti – один из самых запоминающихся образов вечера. @albertaferretti

@albertaferretti

Зендея в сочном платье от Valentino. @MaisonValentino

Кэри Маллиган в Valentino Couture – классика красной дорожки. @MaisonValentino

Виола Дэвис в белом платье от Alexander McQueen. @McQueen

Мария Бакалова в свадебно-белом пышном платье от Louis Vuitton. @LouisVuitton

@LouisVuitton

Самый яркий мужской образ: Колман Доминго в Versace. @Versace

Один из любимых образов модных критиков в этом году – Ванесса Кирби в Gucci. @gucci

Хэлли Берри в смелом платье от Dolce & Gabbana с не менее смелой стрижкой. @halleberry

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