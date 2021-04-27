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Урсула фон дер Ляйен назвала сексизм причиной «софагейта» в Турции

Урсула фон дер Ляйен назвала сексизм причиной «софагейта» в Турции
Фото:instagram.com/ursulavonderleyen

Глава Еврокомиссии объяснила, почему ей не досталось стула на встрече с Эрдоганом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сексизм причиной того, что ей не предоставили стул в ходе визита в Турцию, пишет BBC. «Я являюсь первой женщиной на посту президента Еврокомиссии и считаю необходимым, чтобы ко мне относились соответствующим образом, однако этого не случилось, – заявила она на заседании Европарламента. – Я не нахожу этому других объяснений, кроме того, что являюсь женщиной. На фотографиях с предыдущих встреч я не увидела недостатка в стульях, но и женщин там я тоже не заметила».

Фон дер Ляйен отметила, что для достижения равноправия еще многое предстоит сделать, и выразила сожаление по поводу выхода Турции из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась 6 апреля. Организаторы поставили только два стула для участников переговоров, один из которых занял Мишель, а второй – сам Эрдоган.

Сразу несколько депутатов Европарламента выразили недовольство турецкой стороной и Шарлем Мишелем. Последнего раскритиковали за то, что он не сделал попытки помочь коллеге, а просто занял свободный стул.

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