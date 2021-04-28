В Великобритании стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В этом году мероприятие пройдет онлайн
27 апреля в России стартовала акция «Георгиевская ленточка». В преддверии празднования 9 мая сотни волонтеров и активистов по всей стране будут раздавать ленточки и рассказывать о Второй мировой войне и роли СССР в победе.
К сожалению, лондонские волонтеры не смогут к ним присоединиться из-за коронавирусных ограничений. Именно поэтому «Волонтеры Победы в Великобритании» и Русский Дом в Лондоне предлагают всем желающим принять участие в онлайн-версии акции и получить ленточку по почте.
Как принять участие?
• написать «Волонтерам Победы в Великобритании» на электронную почту gbr@vsezapobedu.com или в WhatsApp +447487765750;
• получить ленточку и сфотографироваться с ней;
• разместить фотографию в социальных сетях и прислать ее на почту, в Whatsapp или официальную группу в «Фейсбуке».
Также георгиевские ленточки можно получить в Русском Доме в Лондоне по адресу: 37 Kensington High Street, London W8 5ED.
Поздравим ветеранов! Отпразднуем Великую Победу вместе!
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