Бесплатные тесты на COVID-19 теперь доступны и жителям Шотландии

Местные власти хотят выявить бессимптомные случаи заболевания

Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 теперь доступны и жителям Шотландии, пишет BBC. Их можно взять в любом пункте тестирования после 15:30. Каждый набор содержит семь тестов, которые покажут результат в течение получаса. Таким образом местные власти хотят выявить бессимптомные случаи заболевания коронавирусом.

Кроме того, экспресс-тесты пригодятся путешественникам. С 26 апреля в Шотландии ослабили коронавирусные ограничения: теперь желающие могут свободно перемещаться в пределах страны при условии, что не остаются на ночь вне дома. Начали открываться рестораны, кафе, магазины, бары, тренажерные залы и бассейны, библиотеки и музеи.

«Может возникнуть соблазн отказаться от тестирования, ведь количество заражений значительно уменьшилось благодаря вакцинации. Однако именно сейчас важно выявлять все случаи, чтобы не допустить очередную вспышку заболевания», – заявил главный врач Шотландии Грегор Смит.

Жителям Англии начали раздавать бесплатные тесты с 9 апреля, а в Уэльсе их могут получить те, у кого не получается работать из дома. Тесты также используются для регулярного тестирования сотрудников NHS и социальных служб, а также студентов и школьников.