Британские свадебные традиции в вопросах и ответах

На вопросы наших читателей отвечает Ксения Маркова, специалист по европейскому светскому этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу (НАСП), член Protocol&Diplomacy International – Protocol Officers Association, автор книг «Европейский этикет. Беседы о хороших манерах и тонкостях поведения в обществе» и «Этикет, традиции и история романтических отношений», создатель блога Etiquette748.

– В каком веке и где появились первые свадебные традиции и когда они приблизились к современным формам?

– Великобритания в некотором роде является колыбелью европейских свадебных традиций. Здесь начали отмечать День святого Валентина, появились первые брачные агентства, а также процветала практика продажи жен (причем иногда это было совместно принятым решением супругов). Свахи составляли списки претендентов, потенциальных женихов и невест еще с младых лет, а великосветский бал дебютанток – не что иное, как ярмарка спроса и предложений среди равных. Изначально в Англии, как и в других странах, обручали даже младенцев, но позже такую практику признали незаконной и разрешили заключать предварительные союзы, только когда одному из претендентов уже исполнилось семь лет.

В 1753 году был принят акт лорда Хардвика, который считается поворотным не только в английском, но и в европейском семейном праве. До середины XVIII столетия брачная церемония в Англии проходила просто и незатейливо. Не требовалось ни разрешения родителей, ни особых денег и не было никаких сроков ожидания. Всего за семь шиллингов венчали любых желающих, причем неограниченное количество раз. Прошедшим процедуру выдавали или полноценный сертификат, или тот же самый документ, заполненный наполовину, – он стоил еще дешевле, но позволял парам чувствовать себя вполне женатыми. Кроме того, с точки зрения церкви заключение брака считалось нерасторжимым, если мужчина при свидетелях давал обещание в настоящем времени: «Беру тебя в жены». А обещание жениться, скрепленное интимными отношениями, и вовсе считалось уже совершенным союзом.

Такие незатейливые церемонии вели к множеству поспешных браков – непонятно, то ли по любви, то ли в состоянии алкогольного опьянения. Многие новобрачные потом просто рвали свидетельства и заявляли, что ничего такого не припоминают. В общем, сказать, кто был точно женатым или замужним, а кто только считал себя таковым, было довольно сложно. Тем не менее, при всей этой путанице, получить развод было сложно, долго и дорого, а кроме того, отношение к нему в обществе было крайне отрицательным. Вина за развод всегда ложилась на женщину, что сильно портило ее репутацию. Впрочем, и мужчин статус разведенного тоже не украшал.

Акт лорда Хардвика не изменил процедуру развода, но внес важные уточнения в сам процесс бракосочетания. Отныне церемония могла проходить только в церкви, причем в некоторых округах требовалось, чтобы жених или невеста были прихожанами именно этой духовной обители. Объявить о планируемой церемонии требовалось заранее. Был установлен минимальный возраст для вступления в брак без согласия родителей – 21 год. Стало невозможным венчаться под вымышленными именами и что-либо менять в выданном свидетельстве, а само свидетельство должно было быть заполнено по определенным правилам. Запись о бракосочетании дублировалась в приходских книгах. Лицо, согласившееся провести сомнительную церемонию, могли отправить в колонию или даже казнить.

У закона была и оборотная сторона: теперь половина жителей Англии попадала в категорию незаконнорожденных, но это уже другая история.

– Когда белое платье стало символом невесты и каковы были традиции? Всегда ли платье было белое или для этого будущей новобрачной нужно было соответствовать каким-то критериям?

– Сама по себе идея свадебного платья как чего-то особенного относительно нова. Еще в XIX веке платья, в которых выходили замуж, надевались не по одному разу, и даже королева Виктория, считающаяся основоположницей традиции белого свадебного платья, потом использовала свое платье не раз и не два. Правда, Ее Величество платье слегка переделала.

Довольно долго принцессы и аристократки всех мастей выходили замуж просто в нарядных платьях. Есть даже старая английская поговорка, которая звучит примерно так: «Белое – выбрала правильно, голубое – любовь будет настоящей, желтое – стыдится жениха, красное – предпочла бы умереть, серое – будет далекое путешествие, черное – хотела бы вернуться, розовое – он всегда будет думать о тебе…»

История с белым платьем тоже чрезвычайно интересна, хотя и немного запутанна. Дело в том, что в Европе белый цвет считали скорее траурным. В России в 1779 году, то есть при Екатерине II, в камер-фурьерском журнале отдельно упоминается особое траурное белое русское платье.

За право считаться первой невестой, надевшей белый подвенечный наряд, борются, в частности, Анна Бретонская, Мария Стюарт и принцесса Мюра, но у каждой из них были свои дополнительные причины и нюансы для такого выбора. Анна Бретонская была богатейшей наследницей своего времени, поэтому борьба за ее руку шла буквально не на жизнь, а на смерть, при этом мнения самой Анны, естественно, никто не спрашивал. Женихи по разным причинам сходили с дистанции. В результате она надела белое платье как знак протеста и демонстративно привезла с собой две кровати, показав таким наглядным жестом, что настоящей женой она быть не собирается. Мария Стюарт надела белое платье на свою вторую свадьбу, с лордом Дарнли, тем самым подчеркнув как свой высокий статус, так и уважение к памяти и скорбь об умершем первом муже, короле Франции. У принцессы Мюра платье было сшито специально к случаю свадьбы, но тогда в моде главенствовал стиль ампир, при котором большинство платьев было такого цвета.

Основоположницей же традиции белого свадебного платья в нашем понимании считается королева Виктория. Романтичная барышня, что было редкостью в те времена, была влюблена в своего жениха и очень хотела светлое платье, чтобы подчеркнуть искренность и чистоту своих чувств. Платье было изготовлено из английского шелка. Сначала его хотели отделать брюссельским кружевом, которое очень ценилось, но Виктория отказалась. Английской королеве – английское платье. Полгода целая деревня мастериц трудилась над ее нарядом, а когда заказ был выполнен, эскизы уничтожили, чтобы никто и никогда не смог повторить рисунок платья Ее Величества. Позже наряд передали дочери Виктории принцессе Беатрис, и та переделала легендарное платье по своему вкусу.

Не могу не упомянуть и платье нынешней королевы, Елизаветы II. Принцесса выходила замуж почти сразу после окончания Второй мировой войны. Одна из газет провела опрос населения: должна ли свадьба наследницы престола стать первым общим радостным послевоенным событием? Несмотря на все трудности, 86% британцев ответили «да». В стране действовала карточная система, ткань была в дефиците, и английские девушки, понимая это, сделали очень трогательную вещь. Принцесса начала получать карточки со всех концов Британии. Да, они отдавали ей ткань на свои подвенечные платья. Карточки с благодарностью вернули – они были именными и не подлежали передаче, – а парламент выделил принцессе дополнительные карточки. Платье Елизаветы казалось совершенно необыкновенным – хотя в реальности оно, конечно, было намного скромнее, чем у других королевских невест: семья старалась быть максимально этичной в те более чем тяжелые времена.

– Какие свадебные традиции в Британии соблюдаются со времен королевы Виктории?

– Идея букета невесты родилась давно, и в каждой стране существовали свои вариации. Например, римляне и кельты украшали себя душистыми травами. Смысл изначально был в том, чтобы отпугнуть всякую нечисть и не дать напустить порчу на беззащитную невесту, ведь свой дом она уже покинула, а в новом защиты еще не обрела. В ранних букетах, кстати, был очень популярен чеснок – средство против ведьм и вампиров. Эта «травяная» традиция окончательно исчезла при королеве Виктории. Тогда же язык цветов, где каждое растение имело тайный смысл, приобрел огромную популярность.

До сих пор букеты английских королевских невест внимательно рассматриваются и трактуются: здесь нет места случайностям. Например, в свадебном букете Кэтрин Миддлтон, герцогини Кембриджской, были ландыши, гиацинты (верность и постоянство в любви), плющ, лилии (символ обретенного счастья) и турецкие гвоздики сорта «Принц Уильям». В каждый королевский букет обязательно включают веточку мирта, которое посадила сама королева, назвав его деревом любви. Регламента на количество веточек в букете, конечно, не существует, но уже несколько поколений королевских невест со времен королевы Виктории следуют этой традиции.

С цветочной темой связан и еще один аспект свадебного дресс-кода. В былые времена, когда рыцари сражались во славу прекрасной дамы (которую, правда, они порой и в глаза не видели), существовал обычай, требующий демонстрировать окружающим свои сильные чувства к даме. В частности, например, носить цветок, имеющий отношение к возлюбленной, поближе к сердцу – слева. По одной из версий, это и был предок современной бутоньерки. А непосредственную свадебную моду на бутоньерки, идеально гармонирующие с букетом невесты, ввел принц Альберт, супруг королевы Виктории. По легенде, у Ее Величества на свадьбе из букета выпал цветок. Присутствующие буквально замерли в размышлениях, нет ли в этом дурного предзнаменования. Чтобы снять напряжение, принц поднял цветок и закрепил его на своей груди, как когда-то делали рыцари. И несмотря на то что по традиции мужчины из королевской семьи женятся в военной форме, бутоньерка как свадебная деталь костюма джентльмена прижилась.

– Как появилась традиция свадебного торта и есть ли различия между европейским, английским и русским главным сладким угощением?

– Традиция свадебного торта как обязательного атрибута мероприятия, по одной из версий, сложилась из старинного европейского правила, по которому не только невеста, но и приглашенные гости приносили с собой нечто среднее между пирожками и булочками. Хорошим тоном считалось выкладывать принесенные лакомства на видное место – потом молодым непременно нужно было поцеловаться над всем этим великолепием. Но в некоторых семьях изобилие получалось такое огромное, что новобрачные не то что поцеловаться – увидеть друг друга не могли.

Булочную тему ради вечного семейного блаженства прекратил один кулинар, современник Карла II, заменивший булочки тортом. А вот традиция совместного разрезания торта происходит из суеверия: дескать, если все будет делать одна невеста или, что еще хуже, кто-то другой, а жених просто стоять рядом, то ничего хорошего от такого союза ждать не стоит – ни гармонии в любви, ни счастья в личной жизни, ни легких родов.

Британская сладкая традиция специфична. По правилам, торт публично разрезают, но попробовать не дают. После торжества кусочки красиво упаковывают и рассылают гостям на память. Дело в том, что классические английские торты – это чаще всего фруктовые бисквиты с ореховой начинкой, обильно пропитанные алкоголем, что позволяет им храниться почти вечно. На свадьбе королевы Виктории торт был около трех метров в диаметре и весил около 130 кг. Кстати, кусочек от него сохранился – недавно, спустя почти двести лет, он был выставлен.

Я читала, что герцоги Кембриджские оставили три кусочка от своего свадебного торта, и те спустя несколько лет обрели имена: Джордж, Шарлотта и Луи. Конечно, не все англичане сегодня соблюдают эту традицию. Например, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, насколько я понимаю, торт все же съели, как и на свадьбе принцессы Беатрис.

В России свадебный торт появился сравнительно недавно. Традиционно на русские свадьбы пекли каравай, с которым связано много примет. Например, кто откусит больше кусок – жених или невеста, – тот и будет главным в будущей семье.

– В чем основное различие свадебного этикета в Британии и России?

– Мир стал настолько маленьким, что разные традиции переплелись и мирно соседствуют друг с другом. На мой взгляд, интересно, что в Англии прием, во сколько бы он ни проходил, традиционно называют свадебным завтраком. Никто не знает, почему считается, что невеста не ест до церемонии, но точно известно, что королева Виктория сочла это невероятно глупым и позавтракала, как обычно.

Британская свадьба – утреннее мероприятие. Дело в том, что строго настроенные англичане считали приличным как-то развести во времени таинство бракосочетания и саму брачную ночь. В России праздники чаще начинаются ближе к вечеру.

В некоторой степени различны и традиции дарения подарков. Хотя и в России уже вполне в ходу wish list, но все же он прижился еще не совсем и не везде. Многие русские по-прежнему любят подарки-сюрпризы, что не совсем прилично в Англии. И уж точно никто не приносит здесь подарки на саму церемонию: их присылают заранее. Составление виш-листа требует особого внимания и отношения: варианты подарка должны быть представлены так, чтобы любой человек мог внести свой вклад по возможности и не чувствовал себя стесненно или неловко.

Эпоха грандиозных подарков все больше уходит в прошлое. Более того, в Англии считается, что если вы попадаете второй раз на свадьбу к одному и тому же человеку, то можете ограничиться поздравлением и не обязаны вновь дарить подарок. Кто знает, сколько раз у него возникнет желание начинать жизнь с чистого листа. Это, конечно, шутка, но…

– Британцев, впервые попавших на русскую свадьбу, шокирует количество тостов. Английские торжества, в том числе и свадебные, менее многословны. Какие еще элементы могут показаться странными?

– Европейцы в принципе говорят намного меньше речей. Для классических английских свадеб есть принятая очередность: сначала берет слово отец невесты или кто-то, кто его заменяет (отчим, дядя, брат). Это связано с тем, что расходы по организации свадьбы раньше обычно ложились на семью невесты, так что, по справедливости, у них должно быть приоритетное право. Следующим говорит жених (точнее, уже муж). Особое значение придается речи свидетеля – все тонкости английского юмора обычно проявляются именно на этом этапе.

Несмотря на то что в России такого регламента нет, все же принято спрашивать разрешения или хотя бы предупредить организаторов о намерении взять слово. Кстати, чокаться на английских свадьбах тоже не принято, здесь скорее салютуют. И на русских, согласно правилам, нет необходимости чокаться со всем столом, тянуться с бокалом или вставать с места. Если хочется охватить вниманием присутствующих, то соседей по левую и правую руку от себя будет достаточно.

Не могу не вспомнить и о знаменитом «Горько!» – такие восклицания приняты далеко не только в России и имеют вполне определенную предысторию. Накануне свадьбы, при прощании с родительским домом, невесте полагалось страшиться будущего и оплакивать предстоящую потерю свободы. Кто знает, что ждет ее впереди, какой окажется новая семья? Конечно, прощание с прошлым, с родными становилось печальным ритуалом и даже в некоторой степени символизировало своеобразную смерть. К моменту застолья, однако, горчило все кругом, а потом женщина рождалась в новом качестве.

– Дресс-код на свадьбе должны соблюдать все гости или правило распространяется только на свидетелей, подружек невесты и друзей жениха?

– Приглашение, которое вы получили, необходимо внимательно прочитать и перечитать: если оно принимается, то полностью, включая и дресс-код, а он может быть как общепринятым (например, в Англии это morning dress или lounge), или фантазийным (как, например, было у моих друзей, April wedding attire), то есть лишь направляющим фантазию в нужное русло.

Если задан официальный и строгий дресс-код, то все получившие приглашение должны полностью его исполнить. Если же как во втором случае, который я привела, то нужно учитывать и ориентироваться на другие вводные: время проведения (день или вечер), место, ужин с рассадкой или фуршет – и помнить, что для новобрачных это очень важный день в жизни. Конечно, прийти, что называется, «наутро, с постели чуть встав», в спортивном костюме или в джинсах невежливо. Вас пригласили на праздник, пусть и не слишком формальный, а выглядеть модно еще не значит всегда соответствовать случаю.

Белый цвет по умолчанию зарезервирован для невесты. Черного на торжестве тоже правильнее избегать. В Британии почти всегда свадебный формат подразумевает шляпу. Что касается нарядов для свадебной команды, то есть подружек невесты или друзей жениха, которые будут выполнять какие-то функции, то, если хочется, чтобы все девушки были в одинаковых платьях, бремя расходов ложится на выразившего данное пожелание. Если же задается лишь цвет, стиль, эпоха, то это предмет переговоров и общего решения.

– Большие свадьбы по нескольку дней – это чисто русская традиция? Сколько торжества в среднем длятся в Британии?

– Я бы не сказала, что это чисто русская традиция. Вспомнить хотя бы свадьбы знаменитостей, выходивших замуж за англичан: певица Мадонна, супермодель Клаудия Шиффер… Их торжества не ограничивались одним свадебным завтраком, это были целые комплексы мероприятий, от застолья до дружеского футбольного матча.

– Девичники и мальчишники – возможно, здесь нет традиций, но есть правила и запреты. Какие есть в Британии и России?

– В Англии традиционно мальчишники и девичники проходят отдельно, не обязательно в один день (исключение – день до свадьбы), и готовятся в секрете от виновников торжества. Деньги собираются вскладчину. Кстати, на волне моды на здоровый образ жизни формат проведения стал сильно меняться. Особых правил нет, но важно понимать, что все те, кто принимает участие в предсвадебных мероприятиях, обязательно должны получить приглашение на свадьбу.

В России правил в плане проведения нет. Проходить они могут и за день до торжества – что, конечно, довольно опасно, поэтому организаторы всегда советуют развести во времени эти мероприятия. И у нас все же чаще сами жених и невеста организуют и оплачивают такие предсвадебные события по собственному желанию.

В Шотландии мне рассказали одну историю о тайном смысле мальчишников и девичников. Шотландцы, как известно, и сами крепкие ребята, и жены им всегда нужны были под стать. Когда мужчины уходили «на большую воду», правильная жена брала своего мужа «на закорки» и доносила до лодки, так как в их климате с мокрыми ногами в пути никак. Короче, шотландская жена должна была быть крепкой и сильной. А как это проверить?

Как и положено, за некоторое время до торжества жених с приятелями и невеста с подружками развлекались отдельно. Основная идея в том, чтобы бесконечно переходить из заведения в заведение. Порядок передвижений – спонтанный, никаких планов. Под утро невеста, желающая довести дело до алтаря, должна была не только отыскать почти уже благоверного непонятно где, но и донести нагулявшееся тело домой.

Подготовила Елена Неделя