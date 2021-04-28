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Команды из Англии – главные фавориты футбольных еврокубков

Команды из Англии – главные фавориты футбольных еврокубков
Фото: 365dm.com

Четыре английские футбольные команды вышли в полуфиналы двух главных клубных турниров Старого света – Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В самом престижном турнире Европы – Лиге чемпионов, Англию в полуфинале представляют лондонский «Челси» и «Манчестер Сити», а во втором по рангу еврокубке в квартет лучших пробились «Манчестер Юнайтед» и столичный «Арсенал».

Примечательно, что именно английские клубы являются фаворитами в обоих турнирах Старого света. И так склонны считать не только известные эксперты на ТВ и в печатных СМИ, но и представители беттинг-индустрии, чьи котировки зачастую являются наиболее объективным инструментом оценки ситуации в спорте. К примеру, букмекерская контора “Винлайн” в своей специальной линии на победителя Лиги чемпионов главным фаворитом называет «Манчестер Сити». И если конвертировать коэффициент на итоговый триумф «Горожан» в проценты, то вероятность завоевания трофея подопечными Хосепа Гвардиолы – более 47%. 

Что касается Лиги Европы, то здесь сразу два представителя Англии на вершине списка фаворитов. Аналитики считают, что выше всего шансы у «Манчестер Юнайтед», вероятность завоевания трофея которым – ровно 50%, а вторым в списке основных претендентов идет «Арсенал», которому эксперты беттинг-компании отводят 26% вероятности успеха. Таким образом, если прогноз букмекерских аналитиков сбудется, что два главных футбольных еврокубка выиграют не просто две команды из одной страны – Англии, но и из одного и того же города – Манчестера.

Отметим, что финишный отрезок пути для английских клубов на пути к футбольным трофеям Старого света уже известен. Как сообщали ранее спортивные новости BetON, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» в полуфинале сразится с французским ПСЖ, а «Челси» попытается пройти по дороге в финал самый титулованный клуб в истории ЛЧ – мадридский «Реал».

Что касается судьбы представителей Англии в Лиге Европы, то здесь «Манчестер Юнайтед» поспорит за путевку в финальную стадию с итальянской «Ромой». Тогда как «Арсеналу» выпало сразиться с командой из Испании – «Вильярреалом». И примечательно, что этот коллектив тренирует специалист, который совсем недавно работал с самими лондонскими «Канонирами» – Унаи Эмери. Так что дуэль получится принципиальной.

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