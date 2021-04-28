Королевские невесты

Десять лет назад, 29 апреля 2011 года, в Вестминстерском аббатстве поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Об этой свадьбе до сих пор говорят, а свадебный наряд Кейт стал предметом подражания для многих невест. Годовщина – хороший повод вспомнить самые яркие королевские свадебные наряды.



Впервые в белом

Стройная, маленькая, изящная, королева Виктория была великолепна в свадебном платье. Невеста была невысока, всего 150 сантиметров, так что рядом с красавцем-женихом, чей рост был почти 2 метра, она выглядела хрупкой и нежной.

Первая в истории невеста в белом, Виктория попросила сшить незамысловатое по крою кремовое платье. Ткань изготавливали в Спиталфилдсе, на востоке Лондона, а над отделкой около полугода трудились сотни кружевниц из Девона, так как королева патриотично отказалась от французского кружева. Наряд получился легким и воздушным, но повторить его было бы трудно: все эскизы тут же уничтожили.

Невеста добавила себе еще больше шарма, надев на голову не фамильную корону, а венок из полевых цветов и вуаль. Выбор украшений был не менее оригинальным – турецкое бриллиантовое колье, серьги-водопады и сапфировая брошь, которую Виктории подарил принц Альберт. Королева надела брошь на свадьбу и носила не снимая до конца своих дней.

Платье по талонам

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа пришлась на послевоенное время – 20 ноября 1947 года, когда страна еще не оправилась от потрясений и люди испытывали сложности и с продуктами, и с одеждой. Многие товары можно было купить только по талонам – это правило распространялось и на королевскую семью. И английские девушки решились на потрясающий поступок: они стали присылать принцессе свои карточки на ткань для подвенечного платья (в итоге их вернули, ведь карточки были именными, парламент выделил Лилибет дополнительные карточки).

Дизайнером свадебного платья Елизаветы стал Норман Хартнелл – официальный кутюрье королевской семьи с 1938 года. Он создавал платья для королевы матери, после чего стал невероятно популярен в высшем обществе. Платья от Хартнелла носили Вивьен Ли, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, Гертруда Лоуренс и многие другие знаменитости. Он же позднее создал платье для коронации Елизаветы.

Прежде чем приступить к дизайну, Хартнелл обошел лондонские музеи в поисках вдохновения. И когда он увидел картину Боттичелли «Весна», он понял: это именно то, что нужно. «Девушка с картины Боттичелли в струящемся вдоль тела шелке цвета слоновой кости, усыпанном цветами жасмина, аспарагуса и крошечными бутонами белых роз. Я подумал, что всю эту флору на современном платье можно воссоздать с помощью хрустальных бусин и жемчуга», – писал в своей автобиографии Хартнелл.

Так струящиеся шелка, усыпанные цветами, перенеслись с богини на будущую королеву. Для наряда понадобилось более десяти тысяч жемчужин. В Англии нельзя было найти такое количество жемчуга, и его заказали в США. Тончайший шелк цвета шампань был расшит букетами из флердоранжа, жасмина и белой розы Йорков, которые сочетались с колосьями пшеницы, символизирующими плодородие. Из-за этого шелка разгорелся скандал: пошли слухи, что он создан с помощью «вражеских шелковичных червей» – то ли японских, то ли итальянских. К счастью, шелкопряды оказались китайскими, а саму ткань привезли из Шотландии.

Возможно, тогда Хартнеллу пришлось пожалеть, что он не воспользовался, как предлагала бабушка Елизаветы, королева-мать Мария Текская, английским атласом. Но тот был слишком плотным и блестящим, а кутюрье видел будущее платье более нежным. Таким оно и получилось. Украшала платье богатая вышивка из жемчуга и страз. В дополнение ко всему от плеч невесты спускался четырехметровый шлейф из тюля, украшенный вышивкой в тон платью. Наряд невесты дополняла длинная вуаль и атласные босоножки на относительно высоких каблучках, застегивавшиеся серебряными пряжками, украшенными жемчугом.

Над всем этим великолепием два месяца трудились двадцать пять швей и десять вышивальщиц. Платье Елизаветы создавалось в строжайшем секрете. Все сотрудники дали подписку о неразглашении информации, а окна ателье замазали белой краской и занавесили плотной тканью. Были даже случаи подкупа сотрудников, но никому не удалось до самой свадьбы узнать что-либо о платье принцессы. Елизавета была прекрасна в день торжества, и даже сломанная за час до торжества тиара не смогла омрачить национальный праздник. Тиару в срочном порядке починили, а Елизавета, как мы знаем, прожила душа в душу со своим супругом 73 года.

Скандальное платье

В 1981 году свадебное платье принцессы Дианы наделало много шума. Диана доверила создание наряда британским дизайнерам Дэвиду и Элизабет Эммануэль. Будущая принцесса попросила создать нарочито театральный ансамбль из матового атласа с огромными рукавами-жиго, многослойным воротником и очень длинной фатой. Дизайнеры перерыли всю историю королевских свадебных платьев и нашли, что самый длинный шлейф был 20 футов (примерно 6 метров). Для платья Дианы его решено было сделать на 1,5 метра длиннее. 8-метровый шлейф до сих пор считается рекордсменом среди свадебных нарядов королевских особ.

На создание шлейфа ушло свыше 130 метров ткани. По задумке дизайнеров, шлейф должен был заполнить все пространство в проходе между рядами – конечно, изготовить ткань такой ширины было невозможно, поэтому шлейф имел два продольных шва. Кстати, чтобы Диана могла научиться ходить в платье с таким «хвостом», для нее сшили аналог из десятка простыней – с ним она и репетировала свою свадьбу.

Почему дизайнеры выбрали тафту как основной материал, остается загадкой. Дело в том, что тафта – тонкий, но плотный глянцевый материал, для которого характерна жесткость, и мнется она так же легко, как бумага, а вот разглаживается только при помощи утюга. Когда Диана вышла из кареты, конфуз стал очевиден: юбка платья, рукава и даже фата выглядели изрядно помятыми. Подружки невесты пытались спасти ситуацию, как могли, расправляя складки, но это не помогло. Поэтому все фотографии со свадьбы Дианы и Чарльза пришлось ретушировать, прежде чем отдавать в прессу.

Дизайн платья держался в строжайшем секрете, эскизы после согласования подлежали уничтожению. На всякий случай для леди Ди сшили платье-дублер. По словам дизайнеров, Диана даже не примеряла его.

Дэвид и Элизабет также разработали дизайн свадебных туфель. На низком каблучке, сшитые из шелкового атласа и украшенные 542 блестками и 132 жемчужинами, туфли Дианы несли романтическое послание. В центре обуви красуется сердце, обрамленное нежными кружевами и вышивкой, а внутри – вышитые инициалы D и C, переплетенные в форме сердца.

Самое дорогое платье

29 апреля 2011 года стало выходным для граждан королевства: женился старший сын наследника престола. Свой подвенечный наряд невеста доверила британскому модному дому Alexander McQueen.

Наряд Кейт был создан в соответствии с английскими традициями: рукава и лиф платья были украшены кружевными цветами – символами Великобритании: чертополохом, розами, листьями клевера и нарциссами. Корсет был выполнен в викторианском стиле, а юбка посажена на придающий объем бедрам турнюр, популярный в 70–80-х годах XIX века. По традиции платье украшал шлейф, но не такой длинный, как у принцессы Дианы, всего 3 метра. Великолепный ансамбль венчала тиара королевы Елизаветы II, поверх который была накинута фата из кружева ручной работы. Кружево делали в Королевской школе рукоделия во дворце Хэмптон-Корт. Технология, по которой создавали кружевные цветы, родилась в Ирландии в 1820-х: каждый завиток кружева вырезали и крошечными стежками пришивали на шелковый тюль, где все детали сливались в единый узор. Мастеров контролировали и каждые полчаса просили мыть руки, а каждые три часа менять иглы. Неудивительно, что платье Кейт стало самым дорогим в истории королевской семьи – $434 тыс. Хотя кто считает деньги, когда речь идет о самом главном дне в жизни?

* * *

Каждая невеста красива по-своему, потому что она счастлива. А королевские невесты особенно красивы – их наряды до сих пор вдохновляют невест, и неважно, сколько лет прошло. Потому что каждая невеста хочет, чтобы ее свадьба была королевской.

Подготовила Оксана Кеш