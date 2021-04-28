Оштрафованная на £10 тыс. медсестра планирует обратиться в суд

Карен Рейсман организовала протестную акцию против повышения зарплат на 1%

Этой весной правительство предложило поднять заработную плату медсестрам и ассистентам врача всего на 1%. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, бюджет страны сильно просел из-за пандемии, поэтому предложить больше просто не получится.

7 марта в центре Манчестера прошла протестная акция, организованная медсестрой Карен Рейсман. Участники требовали адекватного увеличения заработной платы. Полиция поначалу разрешила демонстрантам выступить, но потом попросила их разойтись. Карен Рейсман получила штраф за организацию протеста во время пандемии и была крайне возмущена. «Они угрожали сообщить о произошедшем моему работодателю, фактически лишая меня источника дохода», – рассказала она.

Женщина подсчитала: если она будет использовать 1% денежных средств, который правительство обещает добавить к зарплате, ей понадобится 56 лет на выплату штрафа. По ее словам, это неподъемная сумма для обычного человека.

Вскоре после акции была запущена краудфандинговая кампания, благодаря которой Рейсман смогла собрать £30 тыс. Теперь она собирается подать на полицию в Высокий суд Англии и Уэльса.