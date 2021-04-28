Пустующие офисы лондонского Сити переоборудуют в жилые помещения

Деловой район почти опустел за время пандемии

Знаменитый лондонский Сити, где сосредоточены офисы крупнейших британских и зарубежных компаний, почти опустел за время пандемии, пишет BBC. Многие корпорации приняли решение перевести сотрудников на удаленную работу и планируют сохранить такой режим работы и после снятия ограничений.

Муниципальная администрация Сити решила оживить «Квадратную милю» и планирует переоборудовать как минимум 1,5 тыс. офисных помещений под жилье к 2030 году. Вокруг домов обещают построить культурно-развлекательные центры, открыть парки с велодорожками и обеспечить район системой связи 5G. При этом как минимум 35% новых апартаментов будут максимально доступны по цене.

«Район должен развиваться, чтобы сохранять привлекательность для местных работников, туристов и резидентов», – заявила представитель Корпорации лондонского Сити Кэтрин Макгиннесс.

Несмотря на то, что лондонская история насчитывает около двух тысяч лет, большинство зданий в Сити – не исторические. Его начали застраивать в 1960-е годы и продолжают до сих пор.