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Пустующие офисы лондонского Сити переоборудуют в жилые помещения

Пустующие офисы лондонского Сити переоборудуют в жилые помещения
Фото:123rf.com

Деловой район почти опустел за время пандемии

Знаменитый лондонский Сити, где сосредоточены офисы крупнейших британских и зарубежных компаний, почти опустел за время пандемии, пишет BBC. Многие корпорации приняли решение перевести сотрудников на удаленную работу и планируют сохранить такой режим работы и после снятия ограничений.

Муниципальная администрация Сити решила оживить «Квадратную милю» и планирует переоборудовать как минимум 1,5 тыс. офисных помещений под жилье к 2030 году. Вокруг домов обещают построить культурно-развлекательные центры, открыть парки с велодорожками и обеспечить район системой связи 5G. При этом как минимум 35% новых апартаментов будут максимально доступны по цене.

«Район должен развиваться, чтобы сохранять привлекательность для местных работников, туристов и резидентов», – заявила представитель Корпорации лондонского Сити Кэтрин Макгиннесс.

Несмотря на то, что лондонская история насчитывает около двух тысяч лет, большинство зданий в Сити – не исторические. Его начали застраивать в 1960-е годы и продолжают до сих пор.

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