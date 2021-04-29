﻿﻿﻿﻿﻿

COVID-маршалы могут остаться до 2023 года

COVID-маршалы могут остаться до 2023 года
Фото:123rf.com

Муниципалитеты продолжают набирать людей для патрулирования улиц

В 2020 году правительство Великобритании решило организовать в общественных местах патрули COVID-маршалов, которые контролировали бы соблюдение социальной дистанции и иных коронавирусных ограничений. Местные власти  продолжают их набирать, несмотря на снижение числа заражений, пишет The Telegraph.

К примеру, совет графства Хартфордшир готов выделить на это до £3 млн. Маршалы будут патрулировать улицы с 1 июля 2021 года до 31 января 2022 года, после чего контракт с ними может быть продлен еще на год. Муниципалитета Сандерленда, Дарлингтона, Портсмута и других городов продлили контракты с действующими помощниками.

Однако не все члены парламента согласны с таким решением. Депутат Консервативной партии Марк Харпер заявил: «Нанимать людей без учета нынешней ситуации с коронавирусом кажется мне пустой тратой государственных денег. К осени мы защитим всех с помощью вакцин».

По данным ONS, с 12 по 16 апреля в Англии и Уэльсе было зафиксировано 362 смерти от COVID-19. Это самый низкий показатель с октября 2020 года.

profile-sample2
COVID-маршалы могут остаться до 2023 года
29-04-2021
profile-sample2
Бориса Джонсона подозревают в нарушениях при финансировании ремонта своей резиденции
29-04-2021
profile-sample2
Британцы смогут использовать приложение NHS в качестве паспорта вакцинации
29-04-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.