COVID-маршалы могут остаться до 2023 года

Муниципалитеты продолжают набирать людей для патрулирования улиц

В 2020 году правительство Великобритании решило организовать в общественных местах патрули COVID-маршалов, которые контролировали бы соблюдение социальной дистанции и иных коронавирусных ограничений. Местные власти продолжают их набирать, несмотря на снижение числа заражений, пишет The Telegraph.

К примеру, совет графства Хартфордшир готов выделить на это до £3 млн. Маршалы будут патрулировать улицы с 1 июля 2021 года до 31 января 2022 года, после чего контракт с ними может быть продлен еще на год. Муниципалитета Сандерленда, Дарлингтона, Портсмута и других городов продлили контракты с действующими помощниками.

Однако не все члены парламента согласны с таким решением. Депутат Консервативной партии Марк Харпер заявил: «Нанимать людей без учета нынешней ситуации с коронавирусом кажется мне пустой тратой государственных денег. К осени мы защитим всех с помощью вакцин».