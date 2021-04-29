Британцы смогут использовать приложение NHS в качестве паспорта вакцинации

Правительство готовит список безопасных для посещения стран

Жители Великобритании будут использовать приложение NHS в качестве паспорта вакцинации во время поездок за рубеж, пишет The Guardian. Министр транспорта Грант Шеппс подтвердил, что путешественники смогут с помощью него подтвердить свой статус вакцинации или предъявить отрицательный тест на COVID-19.

В течение двух недель правительство обещает опубликовать список опасных и безопасных с эпидемиологической точки зрения стран, куда смогут отправиться британцы.

Профессор эпидемиологии Оксфордского университета Кристофер Дай считает, что паспорта вакцинации станут неизменным атрибутом путешествий на долгие годы. «Коронавирус останется с нами. Мы будем использовать сертификаты вакцинации против COVID-19 так же, как используем свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки», – отметил профессор.

Положительным примером использования такого документа стал Израиль. В феврале местное правительство ввело «зеленые паспорта» для привившихся, по которым они могут посещать бары, спортзалы, театры и кино. Благодаря этому уровень заражения в стране остается на низком уровне.