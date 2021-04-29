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Бориса Джонсона подозревают в нарушениях при финансировании ремонта своей резиденции

Бориса Джонсона подозревают в нарушениях при финансировании ремонта своей резиденции
Фото:instagram.com/borisjohnsonuk

Избирательная комиссия начала официальное расследование

Избирательная комиссия Великобритании (The Electoral Commission) начала официальное расследование по делу о ремонте квартиры Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, 11, пишет BBC. У регулятора есть веские основания полагать, что произошло нарушение закона. 

Обычно премьер-министры имеют право потратить до £30 тыс. из бюджета на обновление своей резиденции. Однако сразу несколько крупных СМИ и бывший советник Джонсона Доминик Каммингс заявили, что последний ремонт обошелся в рекордные £200 тыс.

Часть из этих денег премьер-министру предоставил его коллега по Консервативной партии лорд Дэвид Браунлоу. Привлекать дополнительные финансовые средства от доноров не является чем-то незаконным, однако премьер-министр обязан их задекларировать.

На заседании парламента Борис Джонсон заявил, что оплатил все из своего кармана, но отказался отвечать на вопрос, предлагала ли Консервативная партия деньги на ремонт. Представитель Даунинг-стрит также отметил, что глава правительства действовал в рамках закона.

В случае обнаружения нарушений комиссия может наложить штраф в £20 тыс. или передать обвинения в полицию, если сочтет нужным.

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