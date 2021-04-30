Франция начнет принимать британских туристов в начале июня

Им необходимо вакцинироваться или сдать тест на COVID-19

С 9 июня Франция откроет границы для британских туристов, пишет The Telegraph. Они должны будут предъявить свидетельство о вакцинации или отрицательные результаты теста на COVID-19. В начале лета путешественников также начнут принимать Испания, Португалия и Греция.

Французское правительство планирует выходить из карантина постепенно. Рестораны с открытыми террасами должны открыться в середине мая, а большую часть коронавирусных ограничений снимут к 30 июня. Некоторые врачи не согласны с этим решением, поскольку в отделениях интенсивной терапии находятся почти 6 тыс. человек.

По предварительным данным, Великобритания планирует поместить Францию в «желтый» список стран. Это значит, что по возвращении туристов будут ждать 10-дневный карантин и два ПЦР-теста, на второй и восьмой день после прибытия. Министр транспорта Грант Шеппс пообещал огласить список стран для путешествий к 17 мая. В этот день в Великобритании планируют снять ограничения на выезд за рубеж.