В Лондонской школе русского языка и литературы прошла церемония вручения сертификатов GCSE и A-Level

35 студентов получили сертификаты с отличием

24 апреля в Лондонской школе русского языка и литературы прошла торжественная церемония вручения сертификатов GCSE и A-Level по русскому языку. Мероприятие провела заместитель директора школы Мария Викторовна Железникова. На церемонии также присутствовала мэр лондонского боро Барнет Кэролайн Сток.

Все 35 студентов получили сертификаты с отличием. Основатель и директор школы Ольга Петровна Брамли сообщила, что за последние пять лет около 300 студентов получили государственный сертификат с самыми высокими баллами, а за историю школы их было около 800. В этом году готовятся сдавать госэкзамены по русскому языку ещё около 50 студентов.

Лондонская школа русского языка и литературы основана в январе 1998 года. В ней обучаются все желающие приобщиться к русской культуре и получить образование на русском языке. Главной целью школы является сохранение русского языка и русской культуры не только у детей из русскоязычных семей, но и у детей от смешанных браков, где часто в семье присутствует по два или по три языка.