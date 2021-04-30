Королевский монетный двор выпустил золотую монету весом 10 килограммов

На ее изготовление ушло 400 часов!

Королевский монетный двор выпустил самую большую монету в истории страны, пишет Sky News. Ее вес – 10 килограммов, а диаметр – 20 см. На изготовление монеты номиналом в £10 тыс. ушло 400 часов, включая четыре дня полировки. Перед этим мастер обработал монету вручную, чтобы удалить следы от резки металла.

Монета стала последним экземпляром в коллекции «Звери королевы» (Queen’s Beasts), которая посвящена геральдическим животным Елизаветы II. На реверсе монеты можно увидеть профиль Ее Величества в окружении своих зверей: двух львов, единорога, грифона, сокола, йейла, быка, борзой, дракона и коня. Статуи этих животных располагались на пути Елизаветы к Вестминстерскому аббатству во время коронации в 1953 году.

Серия пользуется огромным успехом у коллекционеров. Огромная монета уже продана, но имя покупателя не называется. Желающие могут приобрести ее копию номиналом в £5 на сайте монетного двора. Стоимость обычной монеты – £13.