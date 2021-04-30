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Названы самые богатые страны мира

Названы самые богатые страны мира
Фото:123rf.com

Великобритания вошла в топ-30

Международный валютный фонд (МВФ) представил ежегодный отчет с экономическими данными стран мира, в котором распределил их по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. Этот показатель определяет экономическую и социальную стабильность, а также финансовое благополучие жителей, сообщает портал Love Money.

Первое место занял Люксембург (ВВП на душу населения – $122740). Эта небольшая европейская страна долгое время считалась налоговой гаванью, привлекающей обеспеченных граждан со всего мира. В 2020 году экономика Люксембурга упала на 2%, но сумела быстро восстановиться.

Второе место в рейтинге занял Сингапур ($102740), а замкнула первую тройку Ирландия ($99240). Дублин считается одним из самых дорогих мест для жизни из-за высоких цен на жилье, поэтому вполне логично, что ВВП страны входит в тройку самых больших в мире.

В первой десятке находятся такие государства и территории, как Катар ($97260), Макао ($90610), Швейцария ($75880), Норвегия ($69170), США ($68310), Бруней ($64410) и Гонконг ($62840).

Великобритания заняла 27-е место с ВВП на душу населения в $47090. Этот показатель неуклонно рос за последние пять лет, несмотря на неопределенность с «Брекзитом». Однако из-за пандемии в 2020 году экономика страны упала на 9%.

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