Британские рестораны и пабы жалуются на нехватку персонала

Работники из стран ЕС вернулись домой и не намерены возвращаться

С 17 мая рестораны и пабы в Англии смогут принимать посетителей в помещении. Однако их открытию может помешать нехватка персонала, пишет The Daily Mail. Более 15% сотрудников сектора культурно-бытового обслуживания, отправленные в оплачиваемый отпуск, не намерены возвращаться обратно. Некоторые из них решили сменить сферу деятельности, а многие работники из стран Европейского союза вернулись домой и останутся там.

Исследование компании Fourth показало, что сотрудники в возрасте от 18 до 21 года составляли всего 4% от общего числа трудоустроенных по сравнению с 10% в 2019 году. Это значит, что молодые люди стали работать меньше.

В 2019 году сотрудники из стран ЕС в индустрии гостеприимства составляли 43% от общего числа, а в начале 2021 года – уже 39%.

Число иностранных работников в пабах снизилось на 5% за 2 года, в ресторанах – на 3%, в отелях и гостиницах – на 2%.

Исполнительный директор Fourth Себастьян Сепьер считает, что «Брекзит» и пандемия оказали серьезное влияние на состояние рабочей силы. «Изменения станут еще более заметны после выхода и карантина», – заявил он.