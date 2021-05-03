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Треть британцев стирает простыни раз в год

Треть британцев стирает простыни раз в год
Фото:123rf.com

Ведение быта не является их сильной стороной

Опрос, проведенный компанией Hammonds Furniture, показал, что у многих британцев весьма своеобразное представление о ведении быта, пишет Indy100. Например, один из трех жителей Соединенного Королевства стирает простыни всего раз за год. 18% признались, что примерно с такой же частотой задумываются о стирке джинсов и одеял. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. человек.

Разумеется, не все так плохо в Туманном Альбионе. 40% опрошенных заявили, что стирают полотенца после каждого использования, а 80% ежедневно отправляют нижнее белье в стирку. Однако если разделить отвечающих на мужчин и женщин, то картина вырисовывается удручающая. 25% мужчин стирают нижнее белье после пяти носок, а 10% – после десяти.

Самый чистоплотным городом Англии оказался Ньюкасл-апон-Тайн: каждый шестой местный житель (17%) стирает все предметы одежды уже после одного использования, при этом футболку в корзину для грязного белья отправляют после одной носки более половины местного населения (56%).

Специалисты Hammonds Furniture подчеркнули, что редкая стирка накопившегося белья может привести к появлению дома пылевых клещей и грибковых инфекций, а также стать причиной раздражения кожи.

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