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BT снизит цены на интернет для семей, получающих пособия

BT снизит цены на интернет для семей, получающих пособия
Фото:123rf.com

Телекоммуникационная компания BT обещает в два раза снизить цены на широкополосный интернет для семей, получающих пособия по системе Universal Credit. С июня 2021 года более 4 млн домохозяйств смогут подключить пакет Home Essentials, пишет BBC.

Стандартный пакет интернета обходится среднему пользователю в £25 в месяц. За скоростной интернет клиенты платят £32,99 ежемесячно.

Люди, имеющие право на подключение пакета BT Home Essentials, будут платить £15 за интернет-соединение со скоростью около 36 Мбит/с.

Исполнительный директор потребительского подразделения BT Марк Аллера надеется, что компания поможет людям с финансовыми трудностями встать на ноги после пандемии.

В Великобритании есть и другие компании, предоставляющие интернет-соединение по низким ценам. К примеру, Virgin Media предлагает получающим пособие клиентам пакет интернета за £15 с максимальной скоростью до Мбит/с.

К 2025 году правительство планировало обеспечить 100% населения широкополосным интернетом, но из-за пандемии планы пришлось отложить. Строительство инфраструктуры должно начаться в 2022 году; на это уйдет порядка £5 млрд из бюджета.

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