Дом Агаты Кристи выставили на продажу

Писательница прожила в нем больше сорока лет

В городе Уоллингфорд графства Оксфордшир выставили на продажу дом, в котором более сорока лет прожила знаменитая писательница Агата Кристи. Она переехала туда со своим мужем археологом Максом Мэллоуэном в 1934 году, пишет CountryLiving.

Двухэтажный кирпичный дом «Уинтербрук» с мансардой в георгианском стиле выходит окнами на Темзу, рядом с ним имеется небольшой коттедж. Во внутреннем убранстве много желтого цвета – считается, что это любимый цвет королевы детективов. В доме пять спален, кабинет, библиотека и гостиная, а также просторная кухня с собственной кладовой и отдельным хозяйственным помещением.

Стивен Кристи-Миллер, глава отдела продаж агентства недвижимости Savills, рассказал, что Агата Кристи написала в этом доме несколько своих бестселлеров. Само здание стало прототипом «Дейнмида» – дома, в котором жила главная героиня ее детективов мисс Марпл. «Агата Кристи является одной из самых любимых британских писательниц, и это реальная возможность для кого-то стать частью литературной истории», – добавил Кристи-Миллер.