C 17 мая жители Англии смогут собираться на похоронах без ограничений

Правительство снимет запрет на присутствие более 30 человек

С 17 мая жители Англии смогут собираться на похоронах без ограничений, сообщает The Guardian. Представитель министерства жилищного строительства и местного самоуправления подтвердил, что правительство снимет запрет на присутствие на траурной церемонии более 30 человек. Теперь лимит будет определяться тем, сколько человек смогут разместиться в помещении или на открытой площадке с учетом соблюдения социальной дистанции.

Однако на свадьбы и поминки это послабление распространяться не будет, отметили в министерстве.

Также в этот день снова откроются гостиницы и развлекательные заведения, такие как кинотеатры и игровые площадки. Будут разрешены групповые занятия спортом в помещении, а стадионы начнут потихоньку собирать зрителей.

Остальные ограничения будут сняты с 21 июня, однако некоторые из них могут действовать все лето, заявил министр иностранных дел Доминик Рааб. Прежде всего это касается ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Выступая на шоу Эндрю Марра, министр добавил, что окончательное решение о вакцинации детей еще не принято.