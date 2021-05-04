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Синоптики обещают до 22 градусов тепла на выходных

Синоптики обещают до 22 градусов тепла на выходных
Фото:123rf.com

Начало мая будет необычайно теплым

Грядущие выходные будут жаркими, сообщает газета Express. По данным WXCharts, 9 мая температура воздуха в Лондоне и Восточной Англии составит 22 градуса по Цельсию. На северо-востоке страны столбики термометра поднимутся до отметки 21 градус, а в Мидленде, юго-западной части Англии и Уэльсе – до 20 градусов. В Северной Ирландии и на юге Шотландии в выходные будет прохладнее, до 15 градусов.

Теплая погода не ограничится одним днем. 10 мая на севере Англии, прежде всего в Ливерпуле и Лидсе, температура воздуха составит 21 градус по Цельсию. В Мидленде, на юго-востоке Англии и даже на севере Шотландии потеплеет до 20 градусов.

Однако уже со вторника 11 мая немного похолодает: в Лондоне до 19 градусов, а в целом по Англии до 15 градусов, после чего температура продолжит падать.

Апрель 2021 года стал самым морозным весенним месяцем за последние шестьдесят лет, сообщает The Evening Standard. Температура опускалась до нулевых и отрицательных значений тринадцать дней месяца.

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