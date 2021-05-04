Алиса Хазанова о комедии «Юморист»: «Многие женщины узнают в моей героине себя»

О российском кино, чувстве юмора, будущих проектах и многом другом основательница стриминг-платформы Klassiki Жюстин Уоддел побеседовала со сценаристом, режиссером и актрисой Алисой Хазановой, исполнившей главную роль в комедии Михаила Идова «Юморист» (2018).

– Алиса, последний раз мы встречались в Лондоне год назад, и тогда вы репетировали роль в спектакле «Девочка и смерть», который ставил Максим Диденко. Теперь вы, уже режиссер, готовитесь к съемкам своего второго фильма – «Белый лист». Многие режиссеры считают, что снять второй фильм куда сложнее, чем первый. Расскажите о своем опыте съемок – ведь к обычным сложностям еще добавилась пандемия.

– Очень рада вас видеть, Жюстин. Замечательно, что показ «Юмориста» пройдет в Лондоне. Что касается переживаний по поводу второго фильма, это как раз мой случай. Но для меня разница между первым фильмом и тем, что я планирую снять, настолько велика, сама тема настолько важна для меня, что все мои страхи и волнения… скажем так, я подумаю о них завтра. Сейчас я уже в процессе, и я не могу себе позволить роскошь беспокоиться, мне просто надо работать. Я долго ждала этого момента – мы должны приступить к съемкам в конце мая. Ковид доставил много проблем всем без исключения, привнес неопределенность. Но я думаю, в то же время пандемия дала нам время на раздумья и подготовку, позволила более внимательно развивать идеи. Будь что будет – а нам нужно продолжать делать то, во что мы верим.



– Что мне особенно нравится в «Юмористе», так это то, как он воссоздает удивительную вселенную Советского Союза (хотя, возможно, и не так, как это делают фильмы вроде «Смерти Сталина»). Он рассказывает о реальных людях, которые пытаются справляться с экстраординарными, абсурдными обстоятельствами. Это и есть источник смешного. Но, подозреваю, вам и вашим коллегам-актерам должно было быть непросто войти в контакт с этой реальностью. Ведь она исчезла еще до того, как вы стали подростком…

– Прежде всего стоит сказать, что у «Юмориста» абсолютно гениальный сценарий, и я влюбилась в него, как только прочитала. Во-вторых, хотя я была подростком, когда СССР развалился, помню это время довольно ясно. Мой отец – очень известный актер и комик, и все конфликты, которые поднимаются в пьесе, мне знакомы и в какой-то степени объективны. Я помню, как моя мать оказывалась в похожих обстоятельствах. Этот конфликт, когда, с одной стороны, ты очень успешный актер и комик, а с другой – тебе надо быть очень осторожным с тем, что ты говоришь со сцены, имел для меня очень личный смысл. Было несложно отыскать вдохновение и воспоминания, которые помогли бы мне на съемках. Даже если проблемы фильма сильно отличаются от того, с чем мы имеем дело сегодня, я думаю, для молодого поколения интересно вернуться назад в прошлое и, возможно, понять через что пришлось пройти их родителям. Кроме того, некоторые события уже нашего времени, очевидно, вызывают в памяти те времена.

– Вы обсуждали фильм с отцом – Геннадием Хазановым? Он счел фильм правдивым?

– Да, он смотрел фильм. Естественно, у него есть свое собственное видение ситуации, свой взгляд на вещи, которые мы показываем. В целом фильм ему очень понравился, он был рад, что мы подняли эту тему и что рассказали об этом. Это был позитивный опыт.

– Один из удивительных моментов в «Юмористе» – то, что он заставляет тебя думать о комедии и чувстве юмора и задаваться вопросом: универсально ли оно или привязано к своему времени? Я не хочу пересказывать сюжет, но Эдди Мерфи играет в нем в определенном смысле ключевую роль. А каково ваше мнение? Насколько, на ваш взгляд как режиссера и актрисы, комедия и чувство смешного привязаны к духу своего времени? Или они существуют вне его?

– Я думаю, здесь все не так очевидно, потому что есть определенный культурный контекст, который ты не можешь передать всему миру, он уникален для каждой культуры, страны и языка. С другой стороны, несомненно, есть авторы и комики, которым это удается. Я думаю, не будет преувеличением причислить к ним Шекспира – его знает и понимает весь мир; таким образом, комедия и юмор могут быть универсальными.

– Вы как-то сказали, что одним из самых замечательных достижений России последних лет стал расцвет киноиндустрии. Снимаются не только боевики, но и независимое кино. Вы также работаете в театре и в прошлом танцевали. Интересно, этот расцвет затронул в целом искусство или только кинопроизводство?

– Скажем так, я думаю, что все это началось с театра, и именно там мы можем наблюдать такие процессы, а не в киноиндустрии. Российская киноиндустрия все еще в процессе строительства. Пока еще требуется время, чтобы разобраться, как снимать кино коммерческое, как – независимое. Это сложно, но, по крайней мере, это движение вперед. Возникло потрясающее новое поколение режиссеров, актеров и сценаристов – очевидно, что они в чем-то другие, что у них есть новые идеи, что они талантливы. Это вдохновляет меня.

– В «Юмористе» вам досталась очень интересная роль. Ваше героиня выглядит такой традиционной матерью, но в то же время оказывается, что она влиятельный адвокат. Насколько важно и сложно, на ваш взгляд, для актрис в фильмах, снятых режиссерами-мужчинами, показывать проблемы, с которыми сталкиваются многие женщины, и в то же время отходить от стереотипов? Насколько это важно для вас?

– Я думаю, это важный вопрос. Чем больше мы говорим об этом и чем больше высвечиваем на экране, тем более заметными такие проблемы становятся. Многие женщины узнают в моей героине себя – ведь они тоже выполняют несколько функций и умудряются их сочетать. Ты делаешь множество дел одновременно, ты стараешься поддерживать ритм, ты очень требовательна к себе…

– Это подводит меня к последнему вопросу. Есть ли какая-то роль, которую вы хотели бы сыграть, книга, которую вы бы хотели адаптировать, или история, которую вы бы хотели рассказать на экране? Если да, расскажите о них.

– Как ни странно, но нет. Когда мне задают этот вопрос, я всегда нахожусь в ожидании новых проектов, но у меня нет конкретной идеи, или роли, или даже сюжета, частью которого я бы хотела стать. Возможно, стоило бы их иметь, но почему-то так никогда не складывается.

Комедию «Юморист» можно посмотреть на платформе Klassiki (www.klassiki.online) – первой в мире стриминг-платформе, посвященной кино из России, стран Кавказа и Средней Азии.