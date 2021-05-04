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Спецпроект «Британская история ужасов»: детоубийца с гравюры Хогарта

Спецпроект «Британская история ужасов»: детоубийца с гравюры Хогарта
фотоpicryl.com

Елена Чернова

Убийство матерью своего ребенка – один из криминальных сюжетов, которые леденят кровь. Сегодня мы поговорим о героине как раз такой истории. Эта женщина одновременно и известна, и нет: известна – потому что гравюра с ее портретом знакома любому британцу, а нет – потому что на гравюре наша героиня выступает анонимно, символизируя спившуюся женщину вообще. Что же повлияло на превращение нормальной работающей матери (и множества других людей) в аморальное чудовище? Как часто бывает, руку к этому приложило государство. 

Шерше ля фам

Нашу героиню звали Джудит Дюфур. Когда ее повесили (в 1734 году), ей было около тридцати лет. Родилась Джудит в лондонском Спиталфилдсе в семье французского эмигранта, занимавшегося производством шелка, – после французских гонений на гугенотов таких эмигрантов в Лондоне появилось много. Дети в ту пору часто получали профессию своих родителей, поэтому Джудит в одиннадцать лет начала трудиться в шелкоткаческой мастерской. Работала она не у своего отца, а по найму – у одной из соседок-мастериц, причем довольно долго прослужила на одном месте, больше десяти лет. Потом сменила место работы, попала, как сказано в документах суда, в плохую компанию и родила внебрачного ребенка, который умер вскоре после рождения. Дальше Джудит покатилась по наклонной вниз, и чем дальше, чем быстрее. Причина проста: Джудит начала пить джин, по некоторым данным – чтобы пережить смерть младенчика. 

Джинн джина

Тут мы ненадолго оставим Джудит и взглянем на алкогольную историю Англии. Она не так богата: до XVII века здесь редко пили напитки крепче трех градусов. Виноград на английских берегах толком не растет, поэтому вино и бренди были только привозные и очень дорогие – они были доступны только знати. Виски в нынешнем виде появился только к XVIII столетию. Поэтому простой народ пил обычно сидр или пиво, причем их часто разводили водой. Пили алкоголь не столько ради хмеля, сколько для обеззараживания воды. А потом появился джин.

Все началось с того, что в 1688 году на английский трон сел Вильгельм Оранский, правитель Нидерландов. У Британии в ту пору шел очередной конфликт в Францией, и, чтобы ослабить последнюю, парламент принял несколько актов, ограничивающих ввоз и продажу французского бренди и поддерживающих производство джина. Джин был традиционным напитком в Нидерландах, а в Англию его завезли, как нетрудно догадаться, с воцарением Вильгельма. Для производства джина, в отличие от бренди, виноград не требовался, и вскоре джинокурни появились по всей стране. Парламент подогрел процесс: ради поддержки отечественного производителя было разрешено производить и продавать джин не только почти без налогов, но даже и без лицензии. Это сделало конечный продукт очень-очень дешевым и привело ко множеству печальных последствий.

Джин начал стоить дешевле пива, причем был в десять раз крепче. Раньше употребление спиртного сдерживалось высокими ценами – у небогатых слоев населения попросту не хватало денег на то, чтобы спиться, но тут плотину прорвало: крепкий алкоголь стал доступен всем. По Англии пронесся поток безумия, получивший название Gin Craze. В рекордный срок в стране спилось огромное количество людей: как мужчин, так и женщин. К этому прилагались все последствия алкоголизма: преступность достиг невиданного ранее уровня, количество разорившихся хозяйств покинуло все разумные пределы, резко стало больше уличных проституток и сирот и т. д. Городские трущобы разрастались с невиданной скоростью, пьянство в них стало тотальным. 

Преступление

Gin Craze затронул и Джудит Дюфур – вместе со своей плохой компанией она начала пить и довольно быстро спилась до потери человеческого облика. Когда у нее родился второй внебрачный ребенок – дочка, которую назвали Мэри, – Джудит отдала ее в работный дом, где иногда навещала. Работу она потеряла, и чем Джудит после этого жила, никто не знает, но, вероятно, уличной проституцией. По тем временам вполне обычная история – неудивительно, что джин быстро прозвали Mother’s Ruin, «Разрушитель Матерей».

Потом Джудит забрала дочь из приюта, заявив, что хочет растить ее сама. Она принесла ребенка домой, а вечером уселась выпивать в компании своего приятеля. Девочке в приюте выдали новую одежду – когда джин кончился, пара решила эту одежду снять, продать и купить на вырученные деньги еще выпивки, а ребенка подкинуть куда-нибудь, чтобы не мешал. Так они и сделали. Пьяная Джудит сама принесла свою двухлетнюю дочь на улицу, раздела, а чтобы заставить замолчать, придушила платком – сначала слегка. Затем (по словам самой Джудит, под нажимом приятеля) задушила насмерть, тут же бросила тельце в придорожную канаву и отправилась покупать выпивку. 

Арестовали Джудит быстро – с пьяных глаз ей и в голову не пришло всерьез таиться. Ее судили, признали виновной и повесили в Тайберне 27 февраля 1734 года. Свою вину она признала сама еще до допроса, сообщив также, что о сделанном она сожалеет и жить спокойно с этим преступлением на совести не может.

Beer Street and Gin Lane

А теперь о славе. История Джудит Дюфур наделала много шума. Скандал вокруг тотальной деградации нации в рекордно короткий срок тогда уже кипел вовсю, но обуздать алкогольный поток полумерами не удавалось. Также уже появились общественные группы, в которые входили умные и деятельные люди. Они приходили с проверками в самые страшные трущобы Лондона и отсылали отчеты об увиденном в парламент, королевскую канцелярию, городскую администрацию в расчете на то, что правительство таки примет меры и ограничит производство и продажу джина. 

Одним из таких общественных проверяющих был знаменитый художник Уильям Хогарт. Он вел большую благотворительную работу и ходил даже в самые страшные трущобы. Кроме отчетов, он рисовал гравюры, которые по тем временам использовались как инструмент для пропаганды новых идей. В частности, Хогарт нарисовал две парных гравюры под общим названием Beer Street and Gin Lane.

На первой – Beer Street – изображена чинная и чистая улица, где все заняты делом, а благополучные и здоровые горожане не спеша пьют пиво, явно не очень крепкое. А вот на Gin Lane все обстоит иначе. Здесь везде разруха. Кругом спившиеся, истощенные люди; слева кухарка и рабочий принесли закладывать свои орудия труда, чтобы купить выпивку; на заднем плане люди пьют сами и поят джином новорожденного; рядом небрежно хоронят за приходской счет алкоголичку, бросив на землю рядом ее осиротевшего грудного ребенка; в толпе идет драка; на заднем плане пикой закололи младенца; на ступенях умирает спившийся, больной туберкулезом солдат; в окне одной из комнат виден повесившийся самоубийца. 

Но центр гравюры, несомненно, опустившаяся женщина с сифилитическими язвами на ногах, которая пьяна и не замечает, как ее маленький ребенок падает вниз. Считается, что эту аллегорическую фигуру Хогарт рисовал с Джудит Дюфур – но, видимо, не только с нее. Действие происходит в одной из самых скверных трущоб Лондона, Сент-Джайлс, – место легко опознается по скульптурам на крыше церкви на заднем плане. Хогарт бывал здесь с инспекциями несколько раз, пытаясь добиться ограничений на продажу джина и соцпомощи для самых беззащитных и неимущих. Сохранились его отчеты в городскую администрацию: судя по ним, все, что изображено на гравюре, нарисовано с натуры – так и выглядело Gin Craze на самом деле.

Эффект от поддержки производства джина был такой ужасающий, что тревогу одновременно подняли самые разные организации. Свободы на продажу и производство джина начали под давлением общественности урезать, а в 1751 году полностью вернули все запреты обратно. Но, увы, к тому времени в стране выросло несколько поколений алкоголиков и погибло множество детей и взрослых. А вот люди, которые из лучших побуждений это безумие запустили, никакого наказания не понесли.

picryl.com

 

Также в цикле “Британская история ужасов”:

– Парламентская Джоан

– Ведьмы из Пендла

– Сожженная заживо

– Первый крестный отец Лондона

– Капитан Кидд и сундук мертвеца

– Судья-монстр и морское право

– Проститутка Нелл Гвин

– Прокаженный король

– Мрачный жнец и чума

– Повешен, выпотрошен и четвертован

– Сорок мучеников

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