Сиреневый туман: где в Лондоне цветет вистерия

В конце апреля – начале мая властно вступает в свои права вистерия, принявшая эстафету от сакуры, и город послушно тонет в сиреневом мареве. Прогуливаясь меж домов, в одночасье расцвеченных после долгой спячки лиловыми гроздьями, ощущаешь себя персонажем какой-то прекрасной сказки-феерии!

Немного о «преступнице», похитившей покой инстаграмеров

Имя – вистерия, она же глициния. Название «вистерия» растение получило в честь американского ученого Каспара Вистара, профессора анатомии Пенсильванского университета, а слово «глициния» восходит к греческому γλυκός, «сладкий». Чаще всего глицинией называют глицинию китайскую или глицинию пышноцветную (японцы именуют ее фудзи, в честь горы Фудзиямы).

Наша героиня стала известна на Востоке более 2 тыс. лет назад. Глицинии относятся к семейству бобовых и представляют собой крупные древовидные листопадные лианы – их испокон веков используют в ландшафтном дизайне. О том, как появилась глициния, рассказывают такую легенду. Давным-давно жила прекрасная девушка, глядя на которую люди забывали обо всем. Ее чудесные косы днем переливались фиолетово-лиловыми красками, а вечерами от них исходило нежно-сиреневое сияние. Однажды красавицу похитил дракон и растерзал ее. За это небеса его прокляли, и он превратился в огромную лиану и покрылся корой. От бессилия ломал он деревья, сжимая своим мощным торсом, а когда попытался сжечь все вокруг и устремил голову к солнцу, то вместо пламени из пасти дракона показались чудесные фиолетово-лиловые цветы. Возможно, в память об этих древних событиях люди стали надевать темное глициниевое одеяние либо в знак траура, либо для тайных свиданий. Кто знает…

В Японии есть крупный (площадью более восьми гектаров) парк цветов Асикага, славящийся разнообразием видов глицинии. Попасть туда в период ее цветения опасно: из-за передозировки красок, магии и аромата есть большая опасность более никогда не вернуться оттуда в мир реальный.

Изрядно «наследив» в китайских, японских и корейских садах, вистерия добралась наконец и до Лондона. История умалчивает, с чьей именно легкой руки первые ее цветки оказались в Британии, но захватом столицы глициния не ограничился – среди не устоявших перед красотой ветреной восточной чаровницы замечены здания в Оксфордшире и других областях на юге страны.

В чем причина массовой истерии вокруг вистерии?

Оказывается, цветок имеет много различных значений и, соответственно, множество «рычагов воздействия» на сознание людей.

Цветок может жить более ста лет, поэтому его называют символом вечной мудрости. Считается, что длинные вьющиеся лозы находятся в постоянном поиске новых знаний. Посему вистерию также воспринимают как символ долголетия и выносливости.

Надо сказать, в Японии был даже учрежден специальный орден для благородных дам, оказавших исключительные услуги государству, – орден Драгоценной короны. По рангу он может быть приравнен к ордену Восходящего солнца. Орден Драгоценной короны IV степени изображен в обрамлении цветов фиолетовой глицинии, что символизирует сложную суть растения. Легкие, нежные, как дождь, цветки, колеблющиеся при первом же дуновении ветра, и мощные, подобные стальным тросам стволы самой лианы. Уникальное сочетание противоположностей: утонченность цветов и грубость ствола, мягкость и мощная сила, ранимость и огромная выдержка.

Пройдемся по палитре цветов

Розовая глициния обычно символизирует романтику, и по этой причине ее часто используют на свадьбах. Белые цветы глицинии считаются символом духовности, чистоты и невинности. Голубая глициния намекает на начало чего-то нового, прекрасного, как и сам цветок.

Когда, кому и какого оттенка дарить глицинию? Разумеется, лучшее время для того, чтобы одарить кого-то цветками глицинии, зависит исключительно от того, что вы хотите этим передать. Если вы хотите подарить кому-то цветок на свадьбу, то подойдут белые, розовые или голубые глицинии. Также принято дарить розовые глицинии новоиспеченным родителям девочки.

Как ни странно, застать пору цветения глицинии на Востоке считается большим счастьем. Лондонцы же этим счастьем одарены с лихвой. Хотя справедливости ради отметим, что в викторианской культуре глицинии считались предупреждением о чрезмерно страстной любви. В общем-то, усмотреть в этом логику не составит труда, если приглядеться к переплетающимся лозам, порой даже как бы душащим друг друга.

На фоне этих цветочных страстей бывает сложно сдержать собственные, не менее бурные, и не сфотографироваться со всей этой красотой. И не надо – вперед, начнем вистерийную фотосессию!

Для начала пройдем по Кенсингтону. Кайнанс-Мьюз (Kynance Mews) и Энсор-Мьюс (Ensor Mews) – места, притягивающие круглогодично, а весной, в сезон цветения глицинии, тем более. Тут буйство красок и ароматы на каждом шагу.

Далее в глициниевом плену находится дом на пересечении Эбботсбери-роуд (Abbotsbury Road) и Илчейстер-плейс (Ilchester Place) – это нижний угол Холланд-парка (Holland Park). Кстати, по дороге от станции метро «Холланд-парк» несложно заметить множество симпатичных уютных домиков по правой стороне Эбботсбери-роуд – категорически невозможно не задержаться рядом с ними. В самом парке есть много красивых локаций с глицинией, в том числе огромное дерево, увитое ее гроздями, а под ними расположена чудесная арка.

Продолжим движение от Холланд-парка вверх по Лэнсдаун-роуд (Lansdowne Road) и опять повстречаем дома, потонувшие в глицинии. Кстати, чуть правее отсюда, на Лэнсдаун-Кресент (Lansdowne Crescent), находится дом с большущей глицинией.

Дойдем до станции метро «Ноттинг-Хилл-гейт» (Notting Hill Gate). На Бедфорд-Гарденс (Bedford Gardens), ближе к Кенсингтон-Черч-стрит (Kensington Church Street), бросается в глаза огромная розовая дверь с гигантской глицинией. Здесь же неподалеку увитый красивейшими цветами небезызвестный паб «The Churchill Arms».

Очень рекомендуется в процессе охоты на глицинию заглянуть на Крайстчерч-стрит (Christchurch Street) – весьма симпатичное место в Челси с древней церковью: вероятность увидеть вистерию в цвету здесь очень велика. Украшены весенней красавицей и дома, некогда облюбованные вязами, – на Элм-плейс (Elm Place).

Не лишним будет пройтись к Самнер-плейс (Sumner Place) и дойти до Чейни-Уок (Cheyne Walk), где вы сначала почувствуете запах вистерии, даже издалека, а потом увидите ее саму.

За пределами Лондона много вистерии на территории дворца Хэмптон-корт (Hampton Court) в Суррее, в парке Wrest Park в Бедфордшире и в садах Grey’s Court в Оксфордшире.

Но увы, всему свой срок, и пора торопиться – скоро цветение вистерии закончится. Как тут не вспомнить прекрасные поэтические строки из «Повести о Гэндзи» Сикибу Мурасаки?

В нашем саду

Так ярки сегодня глицинии,

Быть может, и ты

Придешь в этот час вечерний,

Чтобы проститься с весной?

Подготовил Рубен Пашинян