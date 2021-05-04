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Большинство стран Европы попадет в «зеленый список» Великобритании

Большинство стран Европы попадет в «зеленый список» Великобритании
Фото:123rf.com

По прибытии из них самоизолироваться не нужно

С 17 мая жители Англии смогут выезжать за рубеж, напоминает The Independent. До этой даты правительство представит три списка стран, при возвращении из которых туристам придется соблюдать разного рода ограничения. Интерес большинства вызывает «зеленый список» – прибывающим оттуда можно не самоизолироваться, а просто сдать тест на COVID-19.

Ожидается, что первыми открытыми направлениями станут Мальта, Португалия и Израиль. Европейский союз готов разрешить гражданам Великобритании перемещаться по странам альянса без тестов и карантина уже с июня – при условии, что Соединенное Королевство пойдет на аналогичный шаг. Кабинет министров также планирует включить в «зеленый список» США.

Прибывающим из стран «желтого списка» необходимо сдать два теста по возвращении и самоизолироваться на 10 дней у себя дома, а возвращающимся из «красных» стран – также сдать тесты и пройти карантин в специальном отеле.

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