В Корнуолле появится новый веломаршрут

Он пролегает через главные достопримечательности графства

Этой осенью в Корнуолле откроется новый велосипедный маршрут, пишет The Guardian. Туристы смогут насладиться самыми живописными прибрежными пейзажами Великобритании, увидеть старые предприятия и памятники бронзового века.

Новый маршрут протяженностью 241 км получил название West Kernow Way. Он начинается и заканчивается в городе Пензанс и рассчитан на четыре дня путешествия. Составлением маршрута занимались члены благотворительной организации Cycling UK. У них ушло более года на то, чтобы обозначить на карте все проселочные дороги и перекрестки.

Путешественники проедут через два мыса: Лендс-Энд и Лизард-Пойнт – это самая западная и самая южная точки материковой части Англии. По пути они также увидят замок, построенный на острове Святого Михаила. Среди других достопримечательностей маршрута – шахты в деревне Боталлак, театр под открытым небом «Минак», каменный монумент Мен-ан-Тол и замок Карн-Бреа.

В 2020 году Cycling UK запустила маршрут King Alfred’s Way протяженностью 354 км, который начинается и заканчивается у статуи короля Уэссекса Альфреда Великого в Винчестере и проходит через Хемпшир, Уилтшир, Беркшир и Суррей.