Верховный суд Великобритании вынес вердикт по громкому делу Uber 

Статус занятости людей, которые выполняют работу, организованную через онлайн-платформы, стал предметом многочисленных дискуссий. Этот статус – будь то наемный работник или индивидуальный подрядчик – имеет решающее значение как для предприятий, так и для частных лиц, поскольку он определяет соответствующие права, связанные с трудоустройством и налогообложением.

19 февраля Верховный суд Великобритании единогласно постановил, что водители Uber являются наемными работниками, а не индивидуальными подрядчиками в рамках трудового законодательства и, таким образом, имеют право на получение минимальной заработной платы, оплачиваемый ежегодный отпуск и другие права, присущие наемным работникам.

Предыстория

Uber – широко известная служба заказа такси через одноименное приложение. После загрузки приложения на смартфон и создания учетной записи пользователи могут запрашивать поездки по нужному им маршруту. Приложение Uber определяет местонахождение пользователя и находит ближайшего доступного водителя, затем последнему предлагается принять запрос на поездку.

В 2016 году группа водителей Uber подала иск против своей компании за неуплату минимальной заработной платы и непредоставление оплачиваемого отпуска. Главный вопрос для трибунала по трудовым спорам заключался в том, следует ли относить водителей Uber к категории наемных работников (что дает им право на получение установленных законом прав) или они попадают под категорию индивидуальных подрядчиков, как утверждал Uber.

Трибунал по трудовым спорам удовлетворил иск, придя к выводу, что водители – наемные работники. Судьи мотивировали свое решение тем, что Uber в значительной степени контролировал работу водителей, поскольку налагал на водителей ряд условий, обязывая их принимать заказы и контролируя тарифы и возвраты. Uber безуспешно обжаловал это решение дважды: в апелляционном трибунале по трудовым спорам и апелляционном суде, – прежде чем воспользоваться своим окончательным правом на подачу апелляции в Верховный суд Великобритании.

Вердикт Верховного суда

Главный аргумент Uber в апелляции, поданной в Верховный суд, – то, что в письменном соглашении с водителями и пассажирами указано: единственная роль компании Uber – предоставлять технологические услуги и действовать в качестве посредника по сбору платежей для водителя, так что Uber действует как агент по бронированию между водителем и пассажиром.

Тем не менее Верховный суд постановил, что права, заявленные водителями Uber, являются их законными правами, а не правами, вытекающими из соглашения между водителями и компанией. Суд подчеркнул, что основная цель законодательства о наемных работниках – защитить уязвимых лиц, находящихся в подчиненном положении. Суд поддержал решение трибунала по трудовым спорам, подчеркнув пять наиболее важных заключений трибунала:

Именно Uber решает, сколько водителям будут платить за работу, которую они выполняют. Uber устанавливает вознаграждение водителям, а не сами водители. Uber также устанавливает свою собственную oплату обслуживания и по собственному усмотрению принимает решение о возврате денег пассажирам в случае подачи жалобы. Способ, которым водители могут оказывать свои услуги и перевозить пассажиров, определяется условиями контракта Uber, опять же не водителями. Uber ограничивает свободу водителей в вопросе принимать или не принимать поездки. Контроль осуществляется путем отслеживания рейтинга согласия водителя: падение рейтинга при достижении определенного уровня приведет к штрафу. Uber имеет значительный контроль над тем, каким образом водители предоставляют свои услуги. Компания контролирует марки автомобилей, которые могут использоваться водителями, приложение задает направление водителям. Uber использует рейтинговую систему, которая представляет собой классическую форму подчинения, характерную для трудовых отношений между работодателем и наемным работником. Uber ограничивает общение между водителем и пассажиром до необходимого минимума, предотвращая развитие взаимодействия между ними, которое бы выходило за рамки одной поездки.

Рассмотрев эти факторы, Верховный суд пришел к выводу, что транспортные услуги, выполняемые водителями и предлагаемые пассажирам через приложение Uber, очень четко определяются и контролируются компанией Uber, что делает водителей подчиненными и зависимыми от компании. Такая степень контроля Uber и подчинения водителей позволила суду отклонить апелляцию и сделать вывод, что водители действительно являются работниками, а не самозанятыми предпринимателями и имеют право на минимальную заработную плату, рассчитываемую индивидуально, 5–6 недель ежегодного оплачиваемого отпуска и другие предусмотренные законом права.

Последствия

Uber заявил, что решение распространяется только на тех 25 водителей Uber, которые подали иск в 2016 году. Тем не менее компания пообещала проконсультироваться со своими работниками в Великобритании относительно возможных изменений, которые водители хотели бы видеть.

Несмотря на то что решение затронуло только 25 заявителей, оно создает важный прецедент, который может быть не только угрозой для бизнеса Uber, но может также повлиять на компании, имеющие похожие бизнес-модели, например Bolt и Ola. Это решение также имеет серьезные последствия для гиг-экономики Великобритании, в которой по контрактам zero hours работает 5,5 млн человек. В конечном итоге может появиться дополнительный вид классификации тех, кто занимается работой, организованной через онлайн-платформы, – что-то среднее между индивидуальными подрядчиками и наемными работниками. В этом случае работники бы имели некоторую правовую защиту, сохраняя гибкий режим работы.