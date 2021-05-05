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Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате
Фото:facebook.com/groups/ImmortalRegimentLondon

Пандемия снова внесла коррективы в празднование Дня Победы

Из-за коронавирусных ограничений торжественные мероприятия, приуроченные к 76-летию окончания Великой Отечественной войны, пройдут в онлайн-формате. Организаторы «Бессмертного полка» в Великобритании почтят память погибших героев в рамках прямого эфира, который состоится 9 мая в 12:00 по Лондону.

Для участия можно прислать истории или фотографии на электронную почту red.division.uk@gmail.com. Их разместят на сайте moypolk.ru/london.

Организаторы все-таки надеются согласовать шествие, которое может пройти 22-24 июня, в годовщину Парада победителей 1945 года. Точное время и дата станут известны позднее, сообщает Коммерсант.

Координационный Совет российских соотечественников в Великобритании и Северной Ирландии готовит онлайн-концерт ко Дню Победы. В нем примут участие оперная певица Мария Веретенина, советский и российский актер театра и кино Вячеслав Невинный, основатель и директор Международной музыкальной академии «Музыка Нова» Евгения Терентьева и многие другие.

Мероприятия пройдут при поддержке Россотрудничества и Посольства России в Великобритании.

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