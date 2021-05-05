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Меган Маркл написала детскую книгу

Меган Маркл написала детскую книгу
Фото:instagram.com/sussexroyal

На ее создание герцогиню вдохновили принц Гарри и Арчи

Меган Маркл попробовала себя в качестве писательницы, сообщает BBC. 8 июня в издательстве Random House выйдет ее первая книга для детей, «Скамейка» (The Bench). На создание произведения герцогиню вдохновили ее муж принц Гарри и их сын Арчи, которому 6 мая исполнится 2 года.

«Все началось со стихотворения, которое я написала для своего мужа в День отца, через месяц после рождения Арчи. Оно послужило основой для истории, – говорится в заявлении герцогини. – Надеюсь, что книга найдет отклик в сердцах каждой семьи».

Книгу, описывающую отношения между отцом и сыном, проиллюстрировал художник Кристиан Робинсон. Герцогиня также озвучит аудиоверсию произведения.

Фото: instagram.com/theartoffun

Герцоги Сассекские ожидают второго ребенка, девочку. Она станет первым членом британской королевской семьи, родившимся в США. До работы над книгой Меган озвучила документальный фильм для компании Disney, а принц Гарри получил руководящую должность в калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и консультированием по вопросам психического здоровья. Пара основала собственную продюсерскую компанию Archewell и подписала контракты с Netflix и Spotify на производство фильмов и подкастов.

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