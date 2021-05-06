Возвращающимся из-за границы придется платить за тест самим

Газета The Evening Standard сообщает, что британским путешественникам будут выдавать бесплатные тесты на COVID-19 перед вылетом в другие страны. Это позволит туристам сэкономить время и деньги: они смогут самостоятельно пройти тестирование сразу после прибытия в пункт назначения.

Но людям, возвращающимся из-за границы, придется заплатить за ПЦР-тест минимум £50.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выразила опасения, что из-за высокой стоимости тестов путешествия станут слишком дорогими для большинства туристов.

После сравнения цен в 16 странах аналитики IATA подсчитали, что минимальная стоимость тестирования составляет £65, а максимальная – £150.

Ожидается, что 7 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит со специальным заявлением о возобновлении международных полетов. Жители Англии смогут отправиться за рубеж уже с 17 мая, однако список безопасных для путешествия стран будет небольшим. В него могут войти Португалия, Мальта, Израиль и несколько других государств.