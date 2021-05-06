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Британцы возвращаются домой через Турцию, чтобы избежать карантина в отелях

Британцы возвращаются домой через Турцию, чтобы избежать карантина в отелях
Фото:123rf.com

Стоимость проживания в карантинном отеле слишком высока

Граждане Великобритании, возвращающиеся из стран «красного списка» с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязаны самоизолироваться в карантинных отелях. За десятидневное проживание в номере одному путешественнику придется заплатить £1750, а семье с двумя детьми-подростками – £3700. Прибывающие из других стран отбывают карантин дома, напоминает BBC.

Британцам со средним доходом такие отели зачастую не по карману, поэтому они возвращаются домой через Турцию. Путешественники проводят в местных отелях 10 дней (чтобы официально считаться прибывшим из другой страны), после чего сдают ПЦР-тест и летят в Великобританию.

К примеру, бизнесмен Мохаммад Саад из Брэдфорда должен был вернуться из Пакистана 10 апреля; он летал туда с сыном на похороны племянника. Узнав, что Пакистан внесли в «красный список», Саад взял билеты в Стамбул. За десять дней он потратил всего £450, что почти в четыре раза дешевле стоимости карантинного отеля.

Если такие туристы по возвращении отбывают десятидневный карантин у себя дома, то они не нарушают коронавирусные ограничения Великобритании, отмечают СМИ.

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