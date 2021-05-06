﻿﻿﻿﻿﻿

Публика сможет выбрать имя для нового ворона Тауэра

Публика сможет выбрать имя для нового ворона Тауэра
Фото:123rf.com

В крепости родились два птенца 

В лондонском Тауэре снова прибавление: вороны Хугин и Мунин третий год подряд приносят потомство, сообщает BBC. Два птенца родились в марте этого года, ровно через два месяца с тех пор, как пропала Мерлина, одна из взрослых ворон.

Смотритель Крис Скайф необычайно рад новому потомству и считает, что популяция теперь в безопасности. В 17-м веке король Великобритании Карл II издал указ, согласно которому в лондонском Тауэре должны постоянно жить не менее шести воронов. По легенде, если птицы когда-либо покинут крепость, в Соединенном Королевстве настанут тяжелые времена. А теперь их будет девять!

Одного птенца уже назвали Эдгаром в честь американского писателя и поэта Эдгара Аллана По. Теперь Тауэр просит публику дать имя второму птенцу. Организаторы голосования вместе с Крисом Скайфом составили шорт-лист, в который вошли пять имен: Матильда (в честь королевы Англии), Бранвен (в честь валлийской богини любви и красоты), Бронте (в честь английских сестер-писательниц), Уинифред (в честь графини Нитсдейла Уинифред Максуэлл) и Флоренс (в честь медсестры Флоренс Найтингейл).

Проголосовать за понравившийся вариант можно по ссылке. Имя птенца объявят 19 мая, в день открытия Тауэра для посетителей.

profile-sample2
Британским путешественникам будут выдавать бесплатные тесты на COVID-19 перед вылетом
06-05-2021
profile-sample2
Британцы возвращаются домой через Турцию, чтобы избежать карантина в отелях
06-05-2021
profile-sample2
Публика сможет выбрать имя для нового ворона Тауэра
06-05-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.