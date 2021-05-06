Публика сможет выбрать имя для нового ворона Тауэра

В крепости родились два птенца

В лондонском Тауэре снова прибавление: вороны Хугин и Мунин третий год подряд приносят потомство, сообщает BBC. Два птенца родились в марте этого года, ровно через два месяца с тех пор, как пропала Мерлина, одна из взрослых ворон.

Смотритель Крис Скайф необычайно рад новому потомству и считает, что популяция теперь в безопасности. В 17-м веке король Великобритании Карл II издал указ, согласно которому в лондонском Тауэре должны постоянно жить не менее шести воронов. По легенде, если птицы когда-либо покинут крепость, в Соединенном Королевстве настанут тяжелые времена. А теперь их будет девять!

Одного птенца уже назвали Эдгаром в честь американского писателя и поэта Эдгара Аллана По. Теперь Тауэр просит публику дать имя второму птенцу. Организаторы голосования вместе с Крисом Скайфом составили шорт-лист, в который вошли пять имен: Матильда (в честь королевы Англии), Бранвен (в честь валлийской богини любви и красоты), Бронте (в честь английских сестер-писательниц), Уинифред (в честь графини Нитсдейла Уинифред Максуэлл) и Флоренс (в честь медсестры Флоренс Найтингейл).

Проголосовать за понравившийся вариант можно по ссылке. Имя птенца объявят 19 мая, в день открытия Тауэра для посетителей.