Британцев младше 40 лет не будут прививать вакциной AstraZeneca

По возможности им предложат препараты компаний Moderna или Pfizer

Большинству жителей Великобритании в возрасте до 40 лет предложат альтернативу вакцине AstraZeneca. Их будут прививать препаратами Moderna или Pfizer, сообщает BBC. Профессор Уэй Шен Лим из Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации надеется, что этот шаг повысит доверие людей к программе вакцинации.

Ранее стало известно, что в редких случаях применение вакцины, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, приводит к образованию тромбов. Риск их появления в организме человека старше 40 лет крайне мал – 1 случай тромбоза на 100 тыс. привитых человек – однако для возрастной группы от 40 и младше этот показатель повышается до 1 случая на 60 тыс. привитых.

По данным MHRA, из 28,5 млн вакцинированных граждан Великобритании тромбы выявили у 242 человек.

Регулятор настаивает на том, что преимущества вакцины AstraZeneca значительно перевешивают его риски для подавляющего большинства людей.

Замена препарата стала возможной благодаря снижению числа новых случаев COVID-19 и доступность других вакцин, пишет The Telegraph. Правительство закупило 17 млн доз вакцины Moderna и заказало еще 60 млн доз вакцины Pfizer вдобавок к имеющимся 40 млн.